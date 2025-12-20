Karácsonykor nagyobb az esélye, hogy UFO-kat lássunk

Az amerikai UFO-észlelő központ adatai arra mutatnak rá, hogy decemberben, különösen karácsony napján, jelentős csúcs figyelhető meg a bejelentésekben. Christian Stepien, a központ technikai igazgatója szerint ennek oka lehet a tűzijátékok, ünnepi fények és különleges fényjelenségek sokasága, amelyek könnyen félreérthetők, tehát nem biztos, hogy földönkívüliekről van szó – írja a Daily Mail.

Attól, hogy valami földönkívülinek tűnik, még nem biztos, hogy az

Fotó: Unsplash

Nem új keletű a „földönkívüli-láz”

Ron James, a Kölcsönös UFO-kutató Hálózat szakértője úgy véli: az emberek ilyenkor többet vannak szabadban, gyakrabban néznek fel az égre, és nyitottabbak a szokatlan jelenségekre.

Sokan szabadságon vannak, vásárolnak, családi programokon vesznek részt. Egyszerűen több az alkalom arra, hogy valami furcsát lássanak”

– mondta.

A statisztikák szerint 2021. december 25-én például 75 UFO-észlelést jelentettek. Az ünnepi „földönkívüli-láz” nem új keletű: már 1965 karácsonyán is pánikot okozott egy állítólagos észlelés, amelyről később kiderült, hogy csak egy űrhajós karácsonyi tréfája volt.

A szakértők szerint tehát nem biztos, hogy minden karácsonyi UFO valódi, de az biztos, hogy az ünnepek idején az égbolt különösen izgalmas lehet.

