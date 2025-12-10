Ez a bizarr eset lehet a bizonyíték a földönkívüliek létezésére

A rendőrségi testkamera felvétele egy olyan pillanatot mutat, amelyben a szemtanúk és a hatóságok is meglepődtek. A különös reakciók, a helyszín állapota és a férfi első mondatai sokak szerint akár friss bizonyítékok is lehetnek a földönkívüliek létezésére.

Bizonyíték a földönkívüliekre? Vagy egy autótolvaj kínos magyarázkodása? (illusztráció)

Fotó: Pexels

Földönkívüliektől mentették meg a rendőrök...

A rendőrség akkor rögzítette a különös jelenetet, amikor egy férfit húztak ki egy balesetet szenvedett autóból. A kamera azt mutatja, hogy vérző fejjel tér magához, és olyan mondatokat ismétel, amelyek miatt többen úgy vélték: itt a friss bizonyíték a földönkívüliek létezésére. A férfi annyit mondott, hogy „nem tudja, hogyan került oda”, és azt is állította, hogy teleportálták.

A rendőrség későbbi közlése szerint a „különös jelenség” hátterében egy 36 éves autótolvaj állt. A férfit azzal vádolják, hogy ellopott egy nyitva hagyott BMW 230i kabriót Ormond Beachen, majd több mint 210 km/órás sebességgel száguldott vele, mielőtt karambolozot. A szemtanúk szerint ki kellett vágni az összeroncsolódott autóból, miközben a rendőrök poroltóval oltották a lángokat – számolt be a különös esetről a Daily Star című brit bulvárlap.

A testkamerán hallatszik, ahogy azt ismételgeti:

Nem tudom, hogy kerültem az autóba… teleportáltam vagy valami.

Majd azt is hozzáteszi:

Megmentettek az idegenektől.

