Brutális földrengés Ázsiában, cunamiriadó van érvényben

Erős, 7,6-os magnitúdójú földrengés történt hétfőn a japán partoknál a szigetország északkeleti részén, a japán meteorológiai intézet (JMA) cunamiriadót rendelt el.
A földrengés helyi idő szerint hétfő éjjel történt a Japán-tenger partján, Aomori prefektúránál, 50 kilométer mélyen.
A Richter-skála szerint a 7 és 7,9 között földrengések igen erősnek számítanak, súlyos károkat okoz, és mindössze 18 darab van belőle átlagosan évente.
A figyelmeztetés szerint a földmozgás hatására akár három méter magas hullámokra is lehet számítani Hokkaido, Aomori és Ivate prefektúrák partján.
Kaliforniában téves riasztás volt a földrengés
Csütörtök reggel pánikot okozott egy 5,9-es magnitúdójú földrengés riasztása Kaliforniában, ám később kiderült, hogy a jelzés téves riasztás volt, amelyet a My Shake alkalmazás hibából küldött ki - írta az Origo.
