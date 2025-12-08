Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megjött az orosz válasz – emiatt van pánikban Brüsszel és Zelenszkij

Sport

Döntött a Liverpool a csapat sértett sztárjátékosáról

földrengés

Brutális földrengés Ázsiában, cunamiriadó van érvényben

2 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Erős, 7,6-os magnitúdójú földrengés történt hétfőn a japán partoknál a szigetország északkeleti részén, a japán meteorológiai intézet (JMA) cunamiriadót rendelt el.
Link másolása
Vágólapra másolva!
földrengéscsendes-óceáncunami

A földrengés helyi idő szerint hétfő éjjel történt a Japán-tenger partján, Aomori prefektúránál, 50 kilométer mélyen.

földrengés, An advisory reading "Tsunami! Run!" (top) and "Tsunami warning issued for central Hokkaidos Pacific Coast" flashes over the live footage of a boat leaving a port, on a television screen in Sapporo, in Japans northern Hokkaido prefecture on December 8, 2025. Japan recorded a 40-centimetre (16-inch) tsunami after a 7.6-magnitude quake on December 8. (Photo by GREG BAKER / AFP)
7,6-os földrengés miatt adták ki a cunamiriadót - Fotó: GREG BAKER / AFP

A Richter-skála szerint  a 7 és 7,9 között földrengések igen erősnek számítanak, súlyos károkat okoz, és mindössze 18 darab van belőle átlagosan évente.

A figyelmeztetés szerint a földmozgás hatására akár három méter magas hullámokra is lehet számítani Hokkaido, Aomori és Ivate prefektúrák partján.

Kaliforniában téves riasztás volt a földrengés

Csütörtök reggel pánikot okozott egy 5,9-es magnitúdójú földrengés riasztása Kaliforniában, ám később kiderült, hogy a jelzés téves riasztás volt, amelyet a My Shake alkalmazás hibából küldött ki - írta az Origo.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!