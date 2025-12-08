Brutális földrengés Ázsiában, cunamiriadó van érvényben

A földrengés helyi idő szerint hétfő éjjel történt a Japán-tenger partján, Aomori prefektúránál, 50 kilométer mélyen.

7,6-os földrengés miatt adták ki a cunamiriadót - Fotó: GREG BAKER / AFP

A Richter-skála szerint a 7 és 7,9 között földrengések igen erősnek számítanak, súlyos károkat okoz, és mindössze 18 darab van belőle átlagosan évente.

A figyelmeztetés szerint a földmozgás hatására akár három méter magas hullámokra is lehet számítani Hokkaido, Aomori és Ivate prefektúrák partján.

Kaliforniában téves riasztás volt a földrengés

Csütörtök reggel pánikot okozott egy 5,9-es magnitúdójú földrengés riasztása Kaliforniában, ám később kiderült, hogy a jelzés téves riasztás volt, amelyet a My Shake alkalmazás hibából küldött ki - írta az Origo.