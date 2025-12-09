Földrengés rázta meg Japánt – ekkora sérülthullámra senki nem volt felkészülve

Többtucatnyi sérültje van a hétfőn éjjel Japán északkeleti részét megrázó, 7,5 erősségű földrengésnek, és a helyi hatóságok kedden egy erősebb földrengés veszélyére is figyelmeztették a lakosságot.
A japán meteorológiai szolgálat közlése szerint a földrengés a Japán-tengeren, Aomori prefektúra partjaitól 80 kilométerre, 50 kilométer mélyen történt. A rengést követően kiadott cunamiriadót azonban kedden reggel visszavonták a hatóságok.
Sérültek, károk és szolgáltatási fennakadások
A földrengés következtében legkevesebb 34 ember sérült meg, a médiajelentések szerint a közlekedésben és a vízszolgáltatásban is fennakadások voltak, és több érintett régióban felfüggesztették a tanítást az iskolákban.
Újabb földrengés veszélye
A japán meteorológiai hivatal Aomori, Hokkaido prefektúra partvidékére is riasztást adott ki egy esetleges újabb földrengés miatt.
Takacsi Szanae japán kormányfő felszólította a régió lakóit, hogy a következő napokban figyeljék a helyi önkormányzatok és a meteorológiai szolgálat tájékoztatásait, és készüljenek fel egy újabb lehetséges földmozgásra.
„A kormány arra kéri a lakosságot, hogy folytassák társadalmi és gazdasági tevékenységeiket, de legyenek készen egy azonnali evakuálásra, ha bármilyen rengést éreznek" – mondta Takacsi kedden újságírókat tájékoztatva tokiói irodájában.
További károk és evakuálás
A földrengés miatt megsérült emberekről Hokkaido, Aomori és Ivate prefektúrában számoltak be. A kormány közlése szerint Aomori és Ivate prefektúrában körülbelül 1360 otthon maradt víz nélkül a megrongálódott csövek miatt.
Iskolák bezárása
Az oktatási minisztérium és a helyi hatóságok szerint Aomori prefektúrában 139 állami általános iskolában, középiskolában és gimnáziumban függesztették fel a tanítást, Hokkaidóban pedig több mint 40 oktatási intézményben.
Koidzumi Sindzsiro védelmi miniszter közölte, hogy evakuációs központot nyitottak az Aomori prefektúrabeli Hacsinohében lévő katonai bázison, ahol több száz embert tudtak befogadni.
Japán a csendes-óceáni tűzgyűrűnek nevezett, szeizmikusan aktív törésvonal-láncolat mellett helyezkedik el, emiatt gyakoriak a földrengések: a szigetországból jelentik a világ összes, 6-os vagy annál nagyobb magnitúdójú földrengésének mintegy 20 százalékát.
Kaliforniában téves riasztás volt a földrengés
Csütörtök reggel pánikot okozott egy 5,9-es magnitúdójú földrengés riasztása Kaliforniában, ám később kiderült, hogy a jelzés téves riasztás volt, amelyet a My Shake alkalmazás hibából küldött ki – írta az Origo.