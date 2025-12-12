Újabb földrengés — a hatóságok szerint még mindig nincs vége

A földrengés helyi idő szerint pénteken, kevéssel dél előtt következett be Aomori prefektúra partvidékén. A Japán Meteorológiai Hivatal (JMA) közlése szerint a rengés erőssége 6,9-es volt, a fészekmélységet pedig körülbelül 20 kilométerben határozták meg.

Földrengés Japán északi partjainál — a rengés epicentruma és erőssége térképen ábrázolva. Fotó: MEHMET YAREN BOZGUN / ANADOLU

A hatóságok a földrengést követően cunamiriadót adtak ki az érintett partszakaszokra, azonban ezt később felfüggesztették, miután nem észleltek veszélyes hullámokat. Személyi sérülésekről és jelentősebb anyagi károkról egyelőre nem érkezett hivatalos jelentés.

Nem ez volt az első földrengés a térségben az elmúlt napokban. Hétfő éjszaka egy 7,5-ös erősségű földrengés rázta meg ugyanazt a régiót, amelynek következtében legalább 34 ember megsérült, és több helyen átmeneti áramkimaradások nehezítették a helyzetet.

A szakemberek a korábbi földrengést követően figyelmeztettek arra, hogy újabb, erős utórengések sem zárhatók ki. A lakosságot arra kérik, hogy továbbra is kövessék a hivatalos tájékoztatásokat, és legyenek felkészülve egy esetleges újabb földmozgásra.

Hétfőn 7,5-es erősségű földrengés rázta meg Japánt Aomori prefektúra keleti partjai előtt, Honshu északi részén. A viszonylag kis károk ellenére a hatóságok most egy lehetséges megaföldrengés miatt figyelmeztetnek, mert a következő egy hétben nőtt a nagyobb rengés kockázata. A szakértők szerint a katasztrófa veszélye főként az északi part menti térségekben jelentős.

A japán hatóságok kedden részletes tájékoztatást adtak a hétfő éjjel történt természeti esemény következményeiről. A földrengés több tucat sérültet, infrastruktúrakárokat és szolgáltatási fennakadásokat okozott, miközben a meteorológiai hivatal újabb erős mozgás lehetőségére figyelmezteti a lakosságot. A régió önkormányzatai fokozott készültség mellett szervezik az ellátást és az esetleges evakuálást.