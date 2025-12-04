Brutális földrengés rázta meg Kínát, Kazahsztánban kitört a pánik

Csütörtök délután hatos erősségű földrengés történt a Hszincsiang-Ujgur Autonóm Területen, Akcsi megyében – közölte a kínai földrengés-megfigyelő központ. A rengés helyi idő szerint 15:44-kor következett be, és mindössze 10 kilométeres mélységben pattant ki, ami fokozta érezhetőségét. A hatóságok első tájékoztatása alapján nem érkezett jelentés sérültekről vagy épületkárokról, a közlekedés, az áramellátás és a távközlés zavartalanul működik – tájékoztat az MTI.

Mentőalakulatok gyülekeznek, mielőtt a földrengés sújtotta területekre indulnak

Fotó: XU HONGYAN / XINHUA / AFP

Földrengés Kínában, pánik Kazahsztán fővárosában

A földrengés hullámai elérték Kazahsztán déli részét is, különösen Almatit, ahol riadalmat okoztak. Számos irodát, középiskolát és bevásárlóközpontot azonnal kiürítettek, a lakosság tömegesen hagyta el épületeit, és az utcákra menekült biztonságot keresve.

Almatiban felfüggesztették az oktatást

A helyi média, arról számolt be, hogy a Turan Egyetemen a rengés miatt elhalasztották az órákat és vizsgákat.

A hatóságok folyamatosan figyelik az utórengéseket,

és arra kérik a lakosságot, hogy maradjanak óvatosak.

Hatósági jelentések és helyreállítás

Bár Kínában egyelőre nem érkezett bejelentés károkról, az érintett térségekben továbbra is ellenőrzik az infrastruktúrát. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a sekély fészkű rengések akár kisebb utórengésekkel is járhatnak, ezért fontos a hatósági iránymutatások követése.

Kapcsolódó híreink:

A földcsuszamlások és földrengések a természeti elemek olyan csapásai, amelyek hatalmas pusztítást okoznak és gyakran emberéleteket is követelnek. Az olyan tényezők hatására, mint a heves esőzések, a földrengések, a vulkáni tevékenység és az emberi tevékenység alaposan kilenghet a földrengés skála, azaz a Richter-skála, Földünk mozgása pedig döbbenetesen pusztító is lehet. Íme történelem tíz leghalálosabb, katasztrófa filmek cselekményébe illó földrengése, amelyek mindegyike jelentős hatással volt és van az érintett régiókra.

A lisszaboni egyetem kutatói egy eddig ismeretlen szeizmikus jelenségre bukkantak. A legfrissebb eredmények alapján ez lehetett az oka a valaha feljegyzett legerősebb európai földrengésnek. A kutatók szerint az 1755-ös, 8,6 magnitúdójú eseményt egy, az Ibériai-félsziget alatt, az Atlanti-óceánban süllyedő tektonikus lemezdarab idézte elő.