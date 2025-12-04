Brutális földrengés rázta meg Kínát, Kazahsztánban kitört a pánik

Hírlevél
2025. december 04. 14:50
Erős földrengés rázta meg csütörtökön Kína északnyugati részét. A földrengés hatását a szomszédos Kazahsztánban is érezni lehetett, ahol Almatiban pánik tört ki, és több intézményt ki kellett üríteni.
Csütörtök délután hatos erősségű földrengés történt a Hszincsiang-Ujgur Autonóm Területen, Akcsi megyében – közölte a kínai földrengés-megfigyelő központ. A rengés helyi idő szerint 15:44-kor következett be, és mindössze 10 kilométeres mélységben pattant ki, ami fokozta érezhetőségét. A hatóságok első tájékoztatása alapján nem érkezett jelentés sérültekről vagy épületkárokról, a közlekedés, az áramellátás és a távközlés zavartalanul működik – tájékoztat az MTI.

földrengés - (251204) -- KIZILSU KIRGIZ, Dec. 4, 2025 (Xinhua) -- Rescuers rally before heading to the earthquake-affected areas, in Akqi County of Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture in northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Dec. 4, 2025. A 6.0-magnitude earthquake struck Akqi County in Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture in northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, at 3:44 p.m. Thursday (Beijing Time), according to the China Earthquake Networks Center (CENC). The epicenter was monitored at 41.13 degrees north latitude and 78.40 degrees east longitude. The earthquake struck at a depth of 10 km, the CENC said. (Xinhua) (Photo by Xu Hongyan / Xinhua via AFP)
Mentőalakulatok gyülekeznek, mielőtt a földrengés sújtotta területekre indulnak
Fotó: XU HONGYAN / XINHUA / AFP

Földrengés Kínában, pánik Kazahsztán fővárosában

A földrengés hullámai elérték Kazahsztán déli részét is, különösen Almatit, ahol riadalmat okoztak. Számos irodát, középiskolát és bevásárlóközpontot azonnal kiürítettek, a lakosság tömegesen hagyta el épületeit, és az utcákra menekült biztonságot keresve.

Almatiban felfüggesztették az oktatást

A helyi média, arról számolt be, hogy a Turan Egyetemen a rengés miatt elhalasztották az órákat és vizsgákat. 

A hatóságok folyamatosan figyelik az utórengéseket,

és arra kérik a lakosságot, hogy maradjanak óvatosak.

Hatósági jelentések és helyreállítás

Bár Kínában egyelőre nem érkezett bejelentés károkról, az érintett térségekben továbbra is ellenőrzik az infrastruktúrát. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a sekély fészkű rengések akár kisebb utórengésekkel is járhatnak, ezért fontos a hatósági iránymutatások követése.

