Kiadták a riasztást – elszabadult a pánik Kaliforniában

Téves földrengésjelzés rázta meg Kaliforniát: A My Shake alkalmazás 8:06-kor riasztást adott ki egy állítólagos renói földrengésről, amelyet sok kaliforniai riasztás formájában kapott meg – írja a New York Post.

Pánik Kaliforniában egy nem létező földrengés miatt – hibázott a My Shake alkalmazás

Fotó: MyShake app / Képernyőfotó

A jelentés valódi veszélyként hatott, ám perceken belül kiderült:

a földrengés nem történt meg, téves riasztás volt.

A USGS szerint nem történt földrengés

A USGS közölte, hogy a rendszer hibás adat alapján generált riasztást, a nem létező eseményt törölték. Jelenleg vizsgálják, hogyan keletkezhetett a hiba.

A My Shake alkalmazás hibája

A My Shake földrengés-előrejelző rendszere normál esetben korai figyelmeztetést ad a lakosságnak, ám ezúttal technikai probléma miatt téves információt továbbított Kaliforniába.

Kapcsolódó híreink:

Erős földrengés rázta meg csütörtökön Kína északnyugati részét. A földrengés hatását a szomszédos Kazahsztánban is érezni lehetett, ahol Almatiban pánik tört ki, és több intézményt ki kellett üríteni.

Október elején a Közép-Fülöp-szigetek térségében heves, 6,9-es erősségű földrengés rázta meg Cebu tartományt, súlyos pusztítást okozva, legalább 69 áldozatot és tucat sérültet követelve. A rengés epicentruma Bogo város közelében volt, és jelentős épületek omlottak le, miközben a mentési munkálatok sürgősen megindultak.