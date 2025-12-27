Durva földrengés rázta meg Tajvant, remegett a főváros – videó

Erős földrengés rázta meg Tajvant szombaton: a 7,0-es rengést az egész szigeten érezni lehetett, a fővárosban is megremegtek az épületek. Bár a földrengés komoly riadalmat okozott, a hatóságok szerint jelentős károk nem keletkeztek – számol be a Reuters.
Tajvani földrengés: megremegett Tajpej
A földrengés epicentruma mintegy 32 kilométerre volt az északkeleti partvidéken fekvő Jilan városától, 73 kilométeres mélységben. A rengést az egész szigeten érezni lehetett, az épületek a fővárosban, Tajpejben is megremegtek. A tajvani meteorológiai hivatal négyes intenzitású besorolást adott az eseménynek, ami kisebb károkat jelenthet. A városvezetés közlése szerint az első jelentések alapján nem történt súlyos károkozás, bár elszigetelten gáz- és vízszivárgást, valamint kisebb épületkárokat észleltek.
Jilan térségében több mint háromezer háztartás maradt rövid időre áram nélkül.
A világ egyik legnagyobb félvezetőgyártója, a TSMC arról számolt be, hogy a rengés után a Hszincsu Tudományos Parkban működő egyes létesítményeiket ideiglenesen kiürítették, de a dolgozók később visszatérhettek munkahelyükre. A meteorológiai szolgálat figyelmeztetése szerint a következő egy napban 5,5–6,0 erősségű utórengések is előfordulhatnak. Tajvan elnöke, Laj Csing-te közösségi oldalán azt közölte, hogy a hatóságok urai a helyzetnek, ugyanakkor fokozott óvatosságra kérte a lakosságot.
Tajvan földrajzi elhelyezkedése miatt különösen földrengésveszélyes térség: a sziget két tektonikus lemez határán fekszik, így a hasonló rengések nem számítanak ritkaságnak.