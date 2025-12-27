Durva földrengés rázta meg Tajvant, remegett a főváros – videó

Erős földrengés rázta meg Tajvant szombaton: a 7,0-es rengést az egész szigeten érezni lehetett, a fővárosban is megremegtek az épületek. Bár a földrengés komoly riadalmat okozott, a hatóságok szerint jelentős károk nem keletkeztek – számol be a Reuters.

Tajpejben is érezni lehetett a földrengést (illusztráció) – Fotó: JIMMY BEUNARDEAU / Hans Lucas

Tajvani földrengés: megremegett Tajpej

A földrengés epicentruma mintegy 32 kilométerre volt az északkeleti partvidéken fekvő Jilan városától, 73 kilométeres mélységben. A rengést az egész szigeten érezni lehetett, az épületek a fővárosban, Tajpejben is megremegtek. A tajvani meteorológiai hivatal négyes intenzitású besorolást adott az eseménynek, ami kisebb károkat jelenthet. A városvezetés közlése szerint az első jelentések alapján nem történt súlyos károkozás, bár elszigetelten gáz- és vízszivárgást, valamint kisebb épületkárokat észleltek.

Jilan térségében több mint háromezer háztartás maradt rövid időre áram nélkül.

A világ egyik legnagyobb félvezetőgyártója, a TSMC arról számolt be, hogy a rengés után a Hszincsu Tudományos Parkban működő egyes létesítményeiket ideiglenesen kiürítették, de a dolgozók később visszatérhettek munkahelyükre. A meteorológiai szolgálat figyelmeztetése szerint a következő egy napban 5,5–6,0 erősségű utórengések is előfordulhatnak. Tajvan elnöke, Laj Csing-te közösségi oldalán azt közölte, hogy a hatóságok urai a helyzetnek, ugyanakkor fokozott óvatosságra kérte a lakosságot.

🚨 EARTH SHOOK. HEARTS STOPPED. 🚨



A 7.0 MAGNITUDE QUAKE ripped off the coast of Yilan, with Level 4 shaking jolting Taipei 😱



Walls rattled. Phones lit up. Seconds felt like forever.



Stay safe, Taiwan - that was a serious reminder of nature’s power. ⚠️🌏#Earthquake #Taiwan… pic.twitter.com/9oSac1rBAw — Baatein Stock Ki (@BaateinStockKi) December 27, 2025

