földrengés

Durva földrengés rázta meg Tajvant, remegett a főváros – videó

A 7,0-es földmozgás egész Tajvant megrázta, több helyen leállt az áramellátás. A földrengés után a szakemberek erős utórengések lehetőségére figyelmeztetnek.
Erős földrengés rázta meg Tajvant szombaton: a 7,0-es rengést az egész szigeten érezni lehetett, a fővárosban is megremegtek az épületek. Bár a földrengés komoly riadalmat okozott, a hatóságok szerint jelentős károk nem keletkeztek – számol be a Reuters.

földrengés
Tajpejben is érezni lehetett a földrengést (illusztráció) – Fotó: JIMMY BEUNARDEAU / Hans Lucas

Tajvani földrengés: megremegett Tajpej

A földrengés epicentruma mintegy 32 kilométerre volt az északkeleti partvidéken fekvő Jilan városától, 73 kilométeres mélységben. A rengést az egész szigeten érezni lehetett, az épületek a fővárosban, Tajpejben is megremegtek. A tajvani meteorológiai hivatal négyes intenzitású besorolást adott az eseménynek, ami kisebb károkat jelenthet. A városvezetés közlése szerint az első jelentések alapján nem történt súlyos károkozás, bár elszigetelten gáz- és vízszivárgást, valamint kisebb épületkárokat észleltek.

Jilan térségében több mint háromezer háztartás maradt rövid időre áram nélkül.

A világ egyik legnagyobb félvezetőgyártója, a TSMC arról számolt be, hogy a rengés után a Hszincsu Tudományos Parkban működő egyes létesítményeiket ideiglenesen kiürítették, de a dolgozók később visszatérhettek munkahelyükre. A meteorológiai szolgálat figyelmeztetése szerint a következő egy napban 5,5–6,0 erősségű utórengések is előfordulhatnak. Tajvan elnöke, Laj Csing-te közösségi oldalán azt közölte, hogy a hatóságok urai a helyzetnek, ugyanakkor fokozott óvatosságra kérte a lakosságot.

Tajvan földrajzi elhelyezkedése miatt különösen földrengésveszélyes térség: a sziget két tektonikus lemez határán fekszik, így a hasonló rengések nem számítanak ritkaságnak.

Brutális földrengés Ázsiában

Erős, 7,6-os magnitúdójú földrengés történt a japán partoknál a szigetország északkeleti részén, a japán meteorológiai intézet (JMA) cunamiriadót rendelt el.

Kiadták a riasztást – elszabadult a pánik Kaliforniában

Pánikot okozott egy 5,9-es magnitúdójú földrengés riasztása Kaliforniában, ám később kiderült, hogy a jelzés téves riasztás volt, amelyet a My Shake alkalmazás hibából küldött ki.

 

