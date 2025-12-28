Videók a katasztrófáról! Menekültek az állatok, és remegett a ház a földrengés során

Hatalmas földrengés rázta meg Tajvant. A rengés a fővárosban is érezhető volt, az épületek megremegtek, több helyen pedig rövid időre áramkimaradás is előfordult. A hatóságok szerint jelentős károk nem keletkeztek, ugyanakkor a földrengésről készült videók világosan megmutatják a természeti csapás erejét – számolt be a Reuters.

Videók a tajvani földrengésről Fotó: WANG CHENGHAO / XINHUA

Földrengésvideók Tajvanról

Az egyik felvétel egy 6,6-os utórengés pillanatait örökítette meg, amely Jilan megye partjainál pattant ki. A videón egy beltéri garnélarák-horgászhely látható, ahol a heves rázkódás miatt a víz kilöttyent és túlcsordult a medencékből, érzékeltetve az erős földrengés hatását.

Lakóházak belsejében is minden mozgott

Egy másik földrengésvideó egy lakóépület belsejében készült. A felvételen jól látható, ahogy a bútorok, szekrények és lámpák egyszerre kezdenek el mozogni, miközben az egész lakás remeg. A rengés Tajvanon sokakat váratlanul ért, még akkor is, ha komoly károkról nem érkezett jelentés.

Water overflowing at a Taiwanese indoor shrimp fishing spot during the recent 7.0 earthquake. pic.twitter.com/S2Y1Lhxfns — Foreigners in Taiwan 🇹🇼 外國人在台灣 (@foreignersinTW) December 28, 2025

Az állatok reakciója is felkerült a felvételekre

Az egyik leglátványosabb videón az állatok viselkedése látható a földmozgás idején. A felvételeken megriadó, menekülő állatok tűnnek fel, köztük vízidisznók, más néven capybarák is. A jelenetek egyszerre félelmetesek és meghatóak, jól mutatják, hogy a földrengés nem csak az emberek mindennapjait befolyásolja.

More footage shows the impact of the magnitude 6.6 earthquake that struck Off the coast of Yilan County, northeastern Taiwan https://t.co/y6JkBhvNUa pic.twitter.com/WDRVV9Sj8t — Weather Monitor (@WeatherMonitors) December 27, 2025

10 földrengés, ami megrázta a világot

A földcsuszamlások és földrengések a természeti elemek olyan csapásai, amelyek hatalmas pusztítást okoznak és gyakran emberéleteket is követelnek. Az olyan tényezők hatására, mint a heves esőzések, a földrengések, a vulkáni tevékenység és az emberi tevékenység alaposan kilenghet a földrengés skála, azaz a Richter-skála, Földünk mozgása pedig döbbenetesen pusztító is lehet. Íme történelem tíz leghalálosabb földrengése.

Földrengés volt Japánban – sokan cunamitól tartottak

Egy 7,6-os magnitúdójú földrengés történt december elején a japán partoknál a szigetország északkeleti részén, a japán meteorológiai intézet (JMA) cunamiriadót rendelt el.