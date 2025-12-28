Hírlevél
Változás! Áttették a Trump-Zelenszkij-találkozó időpontját

földrengés

Videók a katasztrófáról! Menekültek az állatok, és remegett a ház a földrengés során

Szombaton erős földrengés rázta meg Tajvant, amelyet a sziget teljes területén érezni lehetett. A közösségi oldalakon terjedő földrengésről készült videó felvételein jól látszik, milyen erővel mozdult meg a föld.
Hatalmas földrengés rázta meg Tajvant. A rengés a fővárosban is érezhető volt, az épületek megremegtek, több helyen pedig rövid időre áramkimaradás is előfordult. A hatóságok szerint jelentős károk nem keletkeztek, ugyanakkor a földrengésről készült videók világosan megmutatják a természeti csapás erejét – számolt be a Reuters.

tajvani földrengés videók (251228) -- TAIPEI, Dec. 28, 2025 (Xinhua) -- Exterior tiles on a pedestrian bridge are damaged after an earthquake in New Taipei City, southeast China's Taiwan, Dec. 27, 2025. A 6.6-magnitude earthquake struck the waters off Yilan County, Taiwan, at 11:05 p.m. Saturday (Beijing Time), according to the China Earthquake Networks Center (CENC). The epicenter was monitored at 24.67 degrees north latitude and 122.06 degrees east longitude. The earthquake struck at a depth of 60 km, the center said. The earthquake was felt across Taiwan, with noticeable building shaking. No casualties or property damage reports have been released on the island so far. (Xinhua) (Photo by Wang Chenghao / Xinhua via AFP)
Videók a tajvani földrengésről Fotó: WANG CHENGHAO / XINHUA

Földrengésvideók Tajvanról

Az egyik felvétel egy 6,6-os utórengés pillanatait örökítette meg, amely Jilan megye partjainál pattant ki. A videón egy beltéri garnélarák-horgászhely látható, ahol a heves rázkódás miatt a víz kilöttyent és túlcsordult a medencékből, érzékeltetve az erős földrengés hatását.

Lakóházak belsejében is minden mozgott

Egy másik földrengésvideó egy lakóépület belsejében készült. A felvételen jól látható, ahogy a bútorok, szekrények és lámpák egyszerre kezdenek el mozogni, miközben az egész lakás remeg. A rengés Tajvanon sokakat váratlanul ért, még akkor is, ha komoly károkról nem érkezett jelentés.

Az állatok reakciója is felkerült a felvételekre

Az egyik leglátványosabb videón az állatok viselkedése látható a földmozgás idején. A felvételeken megriadó, menekülő állatok tűnnek fel, köztük vízidisznók, más néven capybarák is. A jelenetek egyszerre félelmetesek és meghatóak, jól mutatják, hogy a földrengés nem csak az emberek mindennapjait befolyásolja.

A földcsuszamlások és földrengések a természeti elemek olyan csapásai, amelyek hatalmas pusztítást okoznak és gyakran emberéleteket is követelnek. Az olyan tényezők hatására, mint a heves esőzések, a földrengések, a vulkáni tevékenység és az emberi tevékenység alaposan kilenghet a földrengés skála, azaz a Richter-skála, Földünk mozgása pedig döbbenetesen pusztító is lehet. Íme történelem tíz leghalálosabb földrengése.

 

Egy 7,6-os magnitúdójú földrengés történt december elején a japán partoknál a szigetország északkeleti részén, a japán meteorológiai intézet (JMA) cunamiriadót rendelt el.

 

