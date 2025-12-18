Ez mindent megváltoztat: ez a módszer segít legyőzni az elhízást

Egy a Journal of Internal Medicine folyóiratban megjelent tanulmány szerint a folyadékhiány a szervezet számára veszélyként értelmezhető, ilyenkor a zsír nemcsak energiaraktárként, hanem lehetséges vízforrásként is szerepet kap az anyagcsere szintjén, szoros kapcsolatban a dehidratáció jeleivel.

A folyadékhiány fokozhatja a szervezet zsírraktározását (Illusztráció) Fotó: Andrei q/Pexels

Folyadékhiány és elhízás kapcsolata

A jelenséget eredetileg a téli álmot alvó állatoknál írták le. Náluk a zsír lebontása során úgynevezett metabolikus víz keletkezik, amely segíti a túlélést vízhiányos időszakban. A kutatók szerint ez az ősi mechanizmus az emberben is jelen van, csak rejtetten és folyamatosan működik.

A folyadékhiány így fokozhatja a zsírraktározás folyamatát.

Kulcsszerepet játszik a vazopresszin hormon, amely egyszerre szabályozza a vízvisszatartást és az anyagcserét. Az állatoknál ősszel nő a szintje, ami fokozza a szomjúságot és a zsírfelhalmozást, míg a téli álom idején csökken. A kutatás szerint emberben is hasonló hormonális válasz figyelhető meg, különösen tartós folyadékhiány esetén.

Meglepő kapcsolatban áll egymással a folyadékhiány és az elhízás

Fotó: Unsplash

A vizsgálatok alapján a folyadékhiány hatása az anyagcserére összefüggésbe hozható az elhízással.

Túlsúlyos embereknél gyakran mutatható ki magasabb vazopresszin-szint és a dehidratáció több jele. Kevés ivás mellett a szervezet úgy reagálhat, mintha közelgő vízhiányra készülne, ami az ivás és hízás összefüggése felé mutat.

A hatást erősíti a fruktózbevitel, amely fokozza a vazopresszin kiválasztását. A sóbevitel szintén rontja a helyzetet, mivel növeli a szomjúságérzetet és a hormonális választ. Ezek a tényezők tovább erősíthetik a folyadékhiány és a zsírraktározás kapcsolatát.

Szörnyű dolog történhet, ha nem iszik elég vizet

A víz nélkülözhetetlen az élethez, mégis sokan elhanyagolják a megfelelő hidratáltságot a mindennapokban, pedig már egy enyhe kiszáradás is fáradtságot, fejfájást és koncentrációs problémákat okozhat. Sőt, hosszú távon a nem elegendő vízfogyasztás komoly egészségügyi kockázatokkal járhat, beleértve a vesekőképződést, az emésztési zavarokat és a szív- és érrendszeri problémákat.