Frank Sinatra 110 éve született – hat titok, amiről senki sem beszél

Frank Sinatra pályájának egyik legizgalmasabb rétege mindig is az volt, ami a reflektorfény mögött történt. Zenei és filmes karrierje mellett a magánélete is legendássá vált: négy házassága folyamatosan a címlapokon szerepelt, és kapcsolatainak hullámzásait gyakran dalok és filmes alakítások is tükrözték.

Frank Sinatra és Hollywood kapcsolata új korszakot nyitott a popkultúrában - Fotó: Roger-Viollet via AFP

Színészként Oscar-díjat nyert az Egyikünk sem hibás című filmben, a Rat Packkel együtt pedig újraértelmezte Las Vegas szórakoztatóiparát. Politikai kapcsolatai is erősek voltak: barátja volt John F. Kennedynek, és kampányokban is szerepet vállalt – ami időnként ellentmondásos fényt vetett rá, különösen a hozzá köthető maffia-pletykák miatt.

Hat érdekesség, amit nem tudtál Frank Sinatráról

1. Halottnak hitték a születésekor

Sinatra nehéz körülmények között jött világra: 1915-ben, szülei hobokeni otthonának konyhájában született, és a szülészorvos halottnak nyilvánította. A nagymama gyors reakciójának köszönhetően mégis életben maradt – hideg víz és határozott ütés hozta vissza a légzését.

2. Egy aszteroidát is elneveztek róla

A 7934 Sinatra nevű kisbolygót 1989-ben fedezték fel az Európai Déli Obszervatóriumban. Az űrben róla keringő égitest jól mutatja, milyen globális ikonná vált még életében is - írja a Mental Floss.

3. Tiszteletbeli törzsfőnök lett Dél-Afrikában

A „Leopárd Rendje”, Bophuthatswana legmagasabb kitüntetése Sinatra Sun Cityben adott fellépéseiért járt.

4. Az utolsó dal, amit élőben énekelt, végül a sírkövére is felkerült

1995. február 25-én, egy golfverseny záróestjén énekelte el utoljára a „The Best Is Yet to Come” című dalt. Ugyanez a sor került később a sírkövére is – egyfajta végső üzenetként.

5. Frank Sinatra utolsó szavai: „Vesztésre állok.”

1998-ban, súlyos egészségügyi küzdelmek után hunyt el Los Angelesben. Feleségéhez intézett utolsó mondata – „I’m losing” – egyszerre volt személyes és tragikus lezárása egy rendkívüli életnek.

6. Sírjába különös tárgyakat helyeztek

Barátai és családtagjai több személyes emléket tettek a koporsójába: Jack Daniel’s, Camel cigaretta, egy Zippo öngyújtó, édességek és még egy kutyakeksz is helyet kapott. Sinatra halála után Las Vegas egy percre elsötétült tisztelete jeléül, az Empire State Building pedig kék fénnyel ragyogott.