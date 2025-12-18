Brutális képeken a brüsszeli gazdatüntetés – galéria

Példátlan feszültség alakult ki Brüsszelben, ahol több tízezer gazda vonult utcára az Európai Unió agrárpolitikája ellen tiltakozva. A traktorokkal érkező demonstrálók és a rendfenntartók között elszabadult az indulat — könnygáz, vízágyú és kaotikus jelenetek kísérik az EU-csúcs idején zajló megmozdulást, amelyen magyar termelők is részt vesznek. Mutatjuk a brutális képeket!
Csütörtökön az uniós agrárszervezetek becslése alapján körülbelül tízezer gazda érkezett Brüsszelbe a 27 tagállam különböző pontjairól, amivel az elmúlt évtizedek legnagyobb volumenű gazdatüntetése zajlik az Európai Unió központjában. A traktorok teljesen elfoglalták az EU-negyed környékét, miközben a hatóságok rendkívüli erőket vezényeltek a helyszínre. A fokozott biztonság jegyében az Európai Bizottság épületeit kordonokkal és szögesdróttal vették körbe. A Hír TV beszámolója szerint a rendfenntartók könnygázt és vízágyút is bevetettek azokkal a demonstrálókkal szemben, akik tojással és krumplival dobálták a rendőröket.
