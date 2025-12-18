Hírlevél
Súlyosan megsérült Robert Fico repülőgépe

Deák Dániel elárulta, hogy mivel próbálják megtörni Orbán Viktort az EU-csúcson

Brutális képeken a brüsszeli gazdatüntetés – galéria

Példátlan feszültség alakult ki Brüsszelben, ahol több tízezer gazda vonult utcára az Európai Unió agrárpolitikája ellen tiltakozva. A traktorokkal érkező demonstrálók és a rendfenntartók között elszabadult az indulat — könnygáz, vízágyú és kaotikus jelenetek kísérik az EU-csúcs idején zajló megmozdulást, amelyen magyar termelők is részt vesznek. Mutatjuk a brutális képeket!
Csütörtökön az uniós agrárszervezetek becslése alapján körülbelül tízezer gazda érkezett Brüsszelbe a 27 tagállam különböző pontjairól, amivel az elmúlt évtizedek legnagyobb volumenű gazdatüntetése zajlik az Európai Unió központjában. A traktorok teljesen elfoglalták az EU-negyed környékét, miközben a hatóságok rendkívüli erőket vezényeltek a helyszínre. A fokozott biztonság jegyében az Európai Bizottság épületeit kordonokkal és szögesdróttal vették körbe. A Hír TV beszámolója szerint a rendfenntartók könnygázt és vízágyút is bevetettek azokkal a demonstrálókkal szemben, akik tojással és krumplival dobálták a rendőröket.

Gazdatüntetés Brüsszelben, GazdatüntetésBrüsszelben, Gazdatüntetés, Brüsszel, mezőgazdaság, Police officers stand in front of tractors parked in line near the European Parliament, during a farmers' protest to denounce the reforms of the Common Agricul
Gazdatüntetés Brüsszelben, GazdatüntetésBrüsszelben, Gazdatüntetés, Brüsszel, mezőgazdaság, Farmers stand near a fire near the European Parliament, during a farmers' protest to denounce the reforms of the Common Agricultural Policy (CAP) and trade agre
BRUSSELS FARMERS PROTEST MERCOSUR
Gazdatüntetés Brüsszelben, GazdatüntetésBrüsszelben, Gazdatüntetés, Brüsszel, mezőgazdaság, Protestors clash with riot police at the entrance to the European Parliament, during a farmers' protest to denounce the reforms of the Common Agricultural Polic
Gazdatüntetés Brüsszelben, GazdatüntetésBrüsszelben, Gazdatüntetés, Brüsszel, mezőgazdaság, Tractors parked in line near the European Parliament district, during a farmers' protest to denounce the reforms of the Common Agricultural Policy (CAP) and tra
Gazdatüntetés Brüsszelben, GazdatüntetésBrüsszelben, Gazdatüntetés, Brüsszel, mezőgazdaság, Farmers take their tractors to the streets of Brussels, for a farmers' protest to denounce the reforms of the Common Agricultural Policy (CAP) and unacceptable
Gazdatüntetés Brüsszelben, GazdatüntetésBrüsszelben, Gazdatüntetés, Brüsszel, mezőgazdaság, Tractors park in line near the European Parliament district, during a farmers' protest to denounce the reforms of the Common Agricultural Policy (CAP) and trade
Gazdatüntetés Brüsszelben, GazdatüntetésBrüsszelben, Gazdatüntetés, Brüsszel, mezőgazdaság, A farmer throws a stone as farmers clash with police officers near the European Parliament, during a farmers' protest to denounce the reforms of the Common Agri
Gazdatüntetés Brüsszelben, GazdatüntetésBrüsszelben, Gazdatüntetés, Brüsszel, mezőgazdaság, Riot police officers stand in front of the European Parliament, during a farmers' protest to denounce the reforms of the Common Agricultural Policy (CAP) and tra
BELGIUM-AGRICULTURE-POLITICS-DEMO
Gazdatüntetés Brüsszelben, GazdatüntetésBrüsszelben, Gazdatüntetés, Brüsszel, mezőgazdaság, Demonstrators take part in a farmers' protest to denounce the reforms of the Common Agricultural Policy (CAP) and trade agreements such as the Mercosur, near th
Gazdatüntetés Brüsszelben, GazdatüntetésBrüsszelben, Gazdatüntetés, Brüsszel, mezőgazdaság, Brüsszel, 2025. december 18. Rendőrségi barikádokkal állítják meg az uniós agrárpolitikai tervek ellen traktorjaikkal felvonuló gazdákat az Európai Tanács épüle
