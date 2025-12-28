Pokoli robbanás fenyeget: megsérült egy óriási gázvezeték, veszélyhelyzet van – videó

Egy föld alatti földgázvezeték meghibásodása miatt rendkívüli helyzet alakult ki Santa Claritában. A nagy nyomással felszínre törő gáz robbanásszerű hangot keltett, amely azonnali hatósági beavatkozást tett szükségessé – számolt be egy helyi újságíró.

Súlyos gázrobbanás fenyeget Kalifornia államban

Fennáll a gázrobbanás veszélye, ezért több lakost is kitelepítettek. Egy föld alatti földgázvezeték meghibásodásához köthető, amelyből nagy nyomás alatt tört a felszínre a gáz. A távozó gáz fülsiketítő, robajszerű hangot adott ki, amelyet sokan klasszikus gázrobbanásként érzékeltek. A hanghatás mérföldekre is hallható volt, ami jelentősen hozzájárult a pánikhangulat kialakulásához.

A helyszínre nagy erőkkel vonult ki a Los Angeles County Fire Department, amely azonnal biztonsági zónát jelölt ki. Több lakóterületen, köztük a Northlake Hills Elementary környékén is otthonmaradási utasítást adtak ki, amíg a veszélyhelyzet fennáll.

Folyamatos munkálatok a veszély elhárítására

A gázrobbanás után a szakemberek megkezdték a sérült vezeték lezárását. A veszély továbbra is jelentős, ezért a hatóságok fenntartják az óvintézkedéseket. A történtek ellenére eddig nem érkezett jelentés sérültekről a Santa Clarita területéről.

