Hatalmas gázrobbanás rombolt le házakat, többen megsérültek - videó

Csütörtök reggel súlyos gázrobbanás rázta meg a kaliforniai Hayward egyik lakóövezetét, miután egy kivitelezői munka során megsérült egy föld alatti földgázvezeték. A robbanás következtében hat ember megsérült, közülük hárman súlyos állapotban kerültek kórházba - tájékoztat a Los Angeles Times.

A gázrobbanás következtében megsérült lakóépületek romjai

Fotó: x / NEXTA

A gázrobbanás előzményei

A hatóságok tájékoztatása szerint a gázszivárgás akkor kezdődött, amikor egy külsős építőipari csapat munkagépe eltalálta a Pacific Gas and Electric (PG&E) egyik föld alatti vezetékét. A gázszivárgást a szolgáltató reggel jelezte, a helyszínen már a robbanás előtt megjelentek a közműszolgáltató munkatársai.

A gáz elzárására tett kísérletek ellenére a szivárgást nem sikerült teljesen megszüntetni. A gázellátást ugyan lekapcsolták, ám röviddel ezután hatalmas robbanás történt, amely lángba borította az érintett területet. A detonáció ereje több házat is megrongált, három épület pedig teljesen megsemmisült.

A gázrobbanás pontos körülményeit a seriff hivatala, a PG&E és az Egyesült Államok Nemzeti Közlekedésbiztonsági Tanácsa (NTSB) közösen vizsgálja. A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket a sérültek állapotáról, de megerősítették: halálos áldozata nem volt az esetnek.

