George Clooney lelép Hollywoodból? Meglepő döntést hozott

A francia állam hivatalos közlönyében, a Journal Officielben jelent meg a döntés, amely szerint George Clooney, Amal Clooney, valamint gyermekeik, Ella és Alexander is megkapták a francia állampolgárságot. A dokumentum rögzíti, hogy Amal Clooney leánykori nevén, Amal Alamuddin néven szerepel a határozatban – írja a CBS.

George Clooney és családja új fejezetet nyitott: a hollywoodi nyüzsgés helyett Európában találták meg azt az életet, amelyet gyermekeiknek elképzeltek Fotó: NOEL CELIS / POOL

A család 2021-ben vásárolt birtokot Franciaországban, amely mára elsődleges lakóhelyükké vált.

Miért hagyta el George Clooney Hollywoodot?

George Clooney egy októberi interjúban őszintén beszélt döntésük hátteréről. Elmondta, nem szerette volna, ha gyermekei a hollywoodi reflektorfényben nőnek fel, folyamatos paparazzifigyelem és összehasonlítások között.

A színész szerint Franciaországban a gyerekek nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb életet élnek: közös vacsorák, kevesebb képernyőidő, több valódi emberi kapcsolat. Úgy fogalmazott, itt „sokkal jobb gyerekkoruk van”.

Több ország, de egy boldog központ

Bár George Clooney továbbra is rendelkezik ingatlanokkal Olaszországban, Angliában, New Yorkban és Kentucky államban, egy francia rádióinterjúban elmondta: a francia otthonuk az a hely, ahol a család a legboldogabb.

A színész külön kiemelte, mennyire közel érzi magát a francia kultúrához, még akkor is, ha saját bevallása szerint a nyelvvel továbbra is küzd.

Hihetetlen! George Clooney végre egy érett nővel kezdett!

Az utóbbi évek legsokkolóbb romantikus történetében láthatjuk Hollywood legnagyobb szívtipróját. George Clooney azonban most egy fiatalabb színésznő helyett a 68 éves Annette Beninget választotta partnerének az In love című filmben.

George Clooney, egy felnőtt sztár

Nicole Kidman és Michelle Pfeiffer 10-10 ezer dollárt veszített 2001. május 6-án, amikor George Clooney betöltötte a negyvenedik életévét. A két színésznő ennyit tett arra, hogy Hollywood legmenőbb agglegénye ekkorra már apává válik, vagy legalább megnősül.