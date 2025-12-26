Forradalom a Gmail bejelentkezésnél – ezt nem árt tudni

A Gmail bejelentkezés során használt e-mail cím mostantól könnyen módosítható, köszönhetően a Google új funkciójának.

A Gmail bejelentkezés után megváltoztathatjuk az e-mail címünket

Fotó: THOMAS TRUTSCHEL / Photothek Media Lab

A felhasználók megváltoztathatják fő „@gmail.com” címüket, miközben a régi cím automatikusan aliasként (álcím) működik, így a levelek továbbra is ugyanabba a postaládába érkeznek, és a fiók összes adata érintetlen marad.

A Google eddig technikailag csak akkor engedte módosítani a fiókhoz tartozó e‑mail címet, ha az nem „@gmail.com” volt.

Az ilyen címek esetén a felhasználók gyakorlatilag nem tudták megváltoztatni az elsődleges Gmail‑címüket, amely életük egyik legelső digitális azonosítója maradt – írja a Google.

Könnyebbség a Gmail bejelentkezésben

A szolgáltatás lehetővé teszi, hogy egy fiók legfeljebb háromszor változtassa címét, és a módosítás után 12 hónapig nem lehet újabb váltást végrehajtani. A Google fokozatosan vezeti be a funkciót, így még nem minden felhasználó számára elérhető, de jelentős könnyebbséget jelent azoknak, akik régi, már nem kívánt Gmail-címet szeretnének korszerűsíteni anélkül, hogy új fiókot kellene létrehozniuk. Az egész fiók adatai – beleértve az e‑maileket, fotókat és egyéb tartalmakat – változatlanul megmaradnak.

