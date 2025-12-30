Botrány az esküvő után: Gordon Ramsay lánya már el is utazott

Gordon Ramsay lánya, Holly Ramsay szombaton mondta ki a boldogító igent Adam Peaty olimpiai bajnok úszóval, ám az eseményt hamar beárnyékolta a családon belüli feszültség. A friss házasok röviddel az esküvő után nászútra indultak, miközben a nyilvánosság egyre több részletet tudott meg az esküvőt övező konfliktusokról - írja a Mirror.

Gordon Ramsay lánya egy floridai filmes és sportesemény vendégeként jelent meg Miamiban

Fotó: MIREYA ACIERTO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az esküvő azért vált botrányossá, mert Adam Peaty döntése nyomán több közeli családtag – köztük az édesanyja – nem kapott meghívást a ceremóniára. A kizárás nyilvános reakciókat váltott ki: Adam Peaty édesanyja a brit sajtónak adott interjúkban beszélt fájdalmáról és a család szétszakadásáról. A helyzetet tovább élezte, hogy a menyegző napján állítólag bíráló üzenetek is érkeztek a vőlegényhez rokonai részéről.

Hova utazott nászútra Gordon Ramsay lánya?

A beszámolók szerint Holly Ramsay és férje az esküvő után Londonból indult útnak, Gordon Ramsay egyik ingatlanát elhagyva, több bőrönddel. A pár a részleteket egyelőre nem hozta nyilvánosságra, ám biztos, hogy külföldi nászútról van szó, amelyet igyekeznek a nyilvánosságtól távol, családi feszültségektől mentesen eltölteni.

