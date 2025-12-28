Gordon Ramsay oltárhoz kísérte lányát – videón a megható pillanatok

Gordon Ramsay, a világhírű séf, a hétvégén büszkén kísérte lányát, Hollyt az oltárhoz, amikor a 25 éves modell és influenszer férjhez ment az olimpiai aranyérmes úszóhoz, Adam Peatyhez. A Bath Abbey-ben tartott szertartás tele volt különleges pillanatokkal – írja a BBC.

Gordon Ramsay lánya, Holly Ramsay – Fotó: MIREYA ACIERTO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Gordon Ramsay oltárhoz kísérte a lányát

A sztárokkal teli vendégsereg is különleges hangulatot teremtett Holly Ramsay esküvőjén: a Beckham család, Sara Davies a Dragons’ Denből és Marcus Wareing, a „MasterChef” korábbi zsűritagja is tiszteletét tette. Gordon Ramsay Instagramon írta:

Nem lehetnék büszkébb apuka.

Hogyan kezdődött Holly Ramsay és Adam Peaty szerelme?

A pár először 2021-ben találkozott a Strictly Come Dancing forgatásán, Holly nővére, Tilly révén. A közös táncok és a verseny alatt kialakult kapcsolat hamar elmélyült, és végül 2024 szeptemberében érkezett el az eljegyzés pillanata.

Ki Holly Ramsay és milyen a kapcsolata apjával?

Holly Ramsay nemcsak Gordon Ramsay lánya, hanem aktív influenszer és mentális egészségvédő is. 2021-ben indította el 21 & Over című podcastját, amely a szorongással és önbizalomhiánnyal küzdő fiatalokat célozza. A hatgyermekes Ramsay család második legidősebb tagjaként Holly mindig is közel állt apjához, aki a szertartáson is láthatóan meghatódott. Az esküvő romantikus hangulatát a vendégek, a fotósok és a templom történelmi miliője fokozta. Holly és Adam karöltve hagyták el a templomot, majd szálltak be a várakozó autóba. Adam Peaty Instagramon így fogalmazott:

Nem hiszem el, hogy a feleségem leszel. Igazán a világ legszerencsésebb embere vagyok, hogy ilyen kedves, gondoskodó és gyönyörű nő áll mellettem.

