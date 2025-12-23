Letartóztatták Greta Thunberget

Londonban őrizetbe vették a svéd környezetvédelmi aktivistát, Greta Thunberget egy, a Nagy-Britanniában betiltott Palestine Action mozgalmat támogató tüntetésen. Erről a Sky News számolt be.

Greta Thunberg svéd klímaaktivista

Fotó: Anadolu via AFP

Őrizetbe vették Greta Thunberget Londonban

A csatorna beszámolója szerint Thunberget egy demonstráción vették őrizetbe, amelyet a Palestine Action éhségsztrájkoló aktivistáinak támogatására szerveztek. Az aktivista kezében egy transzparens volt, amelyen az állt: „Támogatom a Palestine Action foglyait. A népirtás ellen vagyok.”

A Palestine Action mozgalmat korábban betiltották az Egyesült Királyságban, miután aktivistái behatoltak egy katonai légibázisra, és megrongáltak két üzemanyag-utántöltő repülőgépet. A brit hatóságok szerint a szervezet nyílt támogatása sérti a 2000-ben elfogadott brit terrorellenes törvényt.

A Sky News felhívja a figyelmet arra is, hogy Greta Thunberg ellen korábban Finnországban már büntetőeljárás indult.