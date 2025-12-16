Hírlevél
repülőtér

Gyémánteső a reptéren, hatalmas fogás Frankfurtban

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Óriási fogást csináltak a német vámosok a frankfurti repülőtéren. Egy Angolából érkező utas kézipoggyászában több mint 11 ezer nyers gyémántot találtak. A férfi nem jelentette be a drágaköveket, és semmilyen hivatalos engedéllyel nem tudta igazolni azok eredetét.
repülőtércsempészFrankfurtgyémánt

A német hatóságok rutinvizsgálat során figyeltek fel Frankfurtban az 53 éves afrikai utas csomagjára, amelyben egy rejtett rekeszben 11 270 nyers gyémánt lapult.

An uncut diamond is selected from a collection of colorless and colored diamonds on a sorting table at DTC Botswana, a unit of De Beers, in Gaborone, Botswana, on Thursday, Oct. 25, 2012.De Beers, the biggest diamond producer by revenue, is moving the sorting and trading of rough stones to Botswana from London to secure access to the world's largest supplier of diamonds by value and challenge Antwerp's dominance as the world's biggest trading hub for rough diamonds. Photographer: Chris Ratcliffe/Bloomberg via Getty Images, gyémánt
Több mint 11 ezer nyers gyémántot találtak egy angolai férfi poggyászában a frankfurti repülőtéren
Fotó: Bloomberg / Bloomberg

A vámosok ledöbbentek a látványtól, ekkora fogásra nem számítottak. Ráadásul az angolai úrral nemcsak az volt a baj, hogy nem jelentette be a szállítmányt, de megsértette a nemzetközi Kimberley-folyamat előírásait is, amelyek célja a konfliktusgyémántok illegális kereskedelmének megakadályozása. A férfit azonnal őrizetbe vették, a gyémántokat lefoglalták, piaci értékük meghatározása jelenleg is folyamatban van – írja a The Munich Eye.

A gyémántok eredete még tisztázatlan

Bár a pontos összeg még nem ismert, a szakértők szerint jelentős értékről van szó. A folyamatban lévő nyomozás célja a gyémántok eredetének és tervezett célállomásának tisztázása. 

A német rendőrök azt is vizsgálják, hogy az utas kapcsolatban áll-e nemzetközi csempészhálózatokkal.

Az eset ismét rámutat arra, hogy a frankfurti repülőtér – Európa egyik legnagyobb légikikötője – kulcsszerepet játszik az illegális áruk kiszűrésében, és hogy a vámszabályok megsértése súlyos következményekkel járhat. A hatóságok hangsúlyozták, hogy az utazóknak tisztában kell lenniük azzal, milyen értékeket és milyen mennyiségben kötelesek bejelenteni, különösen akkor, ha magas értékű árut visznek magukkal Európába.

A közelmúltban írt arról az Origo, hogy elképesztő összegért kelt el egy svájci aukción Napóleon gyémántbrossa.

 

