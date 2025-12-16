Gyémánteső a reptéren, hatalmas fogás Frankfurtban

A német hatóságok rutinvizsgálat során figyeltek fel Frankfurtban az 53 éves afrikai utas csomagjára, amelyben egy rejtett rekeszben 11 270 nyers gyémánt lapult.
A vámosok ledöbbentek a látványtól, ekkora fogásra nem számítottak. Ráadásul az angolai úrral nemcsak az volt a baj, hogy nem jelentette be a szállítmányt, de megsértette a nemzetközi Kimberley-folyamat előírásait is, amelyek célja a konfliktusgyémántok illegális kereskedelmének megakadályozása. A férfit azonnal őrizetbe vették, a gyémántokat lefoglalták, piaci értékük meghatározása jelenleg is folyamatban van – írja a The Munich Eye.
A gyémántok eredete még tisztázatlan
Bár a pontos összeg még nem ismert, a szakértők szerint jelentős értékről van szó. A folyamatban lévő nyomozás célja a gyémántok eredetének és tervezett célállomásának tisztázása.
A német rendőrök azt is vizsgálják, hogy az utas kapcsolatban áll-e nemzetközi csempészhálózatokkal.
Az eset ismét rámutat arra, hogy a frankfurti repülőtér – Európa egyik legnagyobb légikikötője – kulcsszerepet játszik az illegális áruk kiszűrésében, és hogy a vámszabályok megsértése súlyos következményekkel járhat. A hatóságok hangsúlyozták, hogy az utazóknak tisztában kell lenniük azzal, milyen értékeket és milyen mennyiségben kötelesek bejelenteni, különösen akkor, ha magas értékű árut visznek magukkal Európába.
A közelmúltban írt arról az Origo, hogy elképesztő összegért kelt el egy svájci aukción Napóleon gyémántbrossa.