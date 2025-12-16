Gyémánteső a reptéren, hatalmas fogás Frankfurtban

A német hatóságok rutinvizsgálat során figyeltek fel Frankfurtban az 53 éves afrikai utas csomagjára, amelyben egy rejtett rekeszben 11 270 nyers gyémánt lapult.

Több mint 11 ezer nyers gyémántot találtak egy angolai férfi poggyászában a frankfurti repülőtéren

A vámosok ledöbbentek a látványtól, ekkora fogásra nem számítottak. Ráadásul az angolai úrral nemcsak az volt a baj, hogy nem jelentette be a szállítmányt, de megsértette a nemzetközi Kimberley-folyamat előírásait is, amelyek célja a konfliktusgyémántok illegális kereskedelmének megakadályozása. A férfit azonnal őrizetbe vették, a gyémántokat lefoglalták, piaci értékük meghatározása jelenleg is folyamatban van – írja a The Munich Eye.

A gyémántok eredete még tisztázatlan

Bár a pontos összeg még nem ismert, a szakértők szerint jelentős értékről van szó. A folyamatban lévő nyomozás célja a gyémántok eredetének és tervezett célállomásának tisztázása.

A német rendőrök azt is vizsgálják, hogy az utas kapcsolatban áll-e nemzetközi csempészhálózatokkal.

Az eset ismét rámutat arra, hogy a frankfurti repülőtér – Európa egyik legnagyobb légikikötője – kulcsszerepet játszik az illegális áruk kiszűrésében, és hogy a vámszabályok megsértése súlyos következményekkel járhat. A hatóságok hangsúlyozták, hogy az utazóknak tisztában kell lenniük azzal, milyen értékeket és milyen mennyiségben kötelesek bejelenteni, különösen akkor, ha magas értékű árut visznek magukkal Európába.

