Sokkoló gyerekgyilkosság: kilencéves kislány volt az áldozat

Szívszorító gyerekgyilkosság rázta meg Weston-super-Mare városát: egy kilencéves kislány, Aria Thorpe, életét vesztette saját otthonában, alig órákkal azután, hogy izgatottan beszélgetett karácsonyi kívánságlistájáról barátnőjével. Egy helyi tinédzsert őrizetbe vettek gyilkosság gyanújával – tájékoztat a The Sun.

Gyerekgyilkosság áldozata lett egy kilencéves kislány – Fotó: Unsplash

Gyerekgyilkosság rázta meg a közösséget

Barátai „szemtelen, vidám és játékos” kislányként emlékeznek Ariára, aki imádott öltözködni és sminkelni. Édesanyja, Victoria Hull, korábbi katona és fodrász, teljesen összeomlott a tragédia hírére.

Egy családi barát és szomszéd elmondta, hogy lánya és Aria elválaszthatatlan barátnők voltak, és a tragédia előtti este még karácsonyi kívánságlistájukról beszélgettek.

A rendőrség nagy erőkkel nyomoz, helyszíni kutatást végez, és fokozott jelenlétet biztosít a környéken. Egy tinédzser fiút vettek őrizetbe gyilkosság gyanújával, aki a tragédia után, fél mérföldre Aria otthonától, a közeli Worle-ben került rendőri felügyelet alá. A hatóságok a család és a szomszédok támogatását is biztosítják.

