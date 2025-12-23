Hírlevél
énekesnő

Az egykori gyereksztár és énekesnő 25 évet ugrott vissza az időben

Taylor Momsen ismét felrobbantotta az internetet egy nosztalgikus videóval, amelyben egy ikonikus filmes emléket idézett fel. A rajongók nem hittek a szemüknek, amikor kiderült, mit vett elő a színésznő–énekesnő. Úgy tűnik a látottak alapján, hogy az egykori gyereksztárra még mindig jól áll a Cindy Lou jelmez.
énekesnőgyereksztárTaylor Momsen

Taylor Momsen neve újra a nosztalgia jegyében került a figyelem középpontjába, miután egy rövid videóval idézte fel gyerekszínészi múltját. Az egykori gyereksztár ezúttal egy karácsonyi klasszikushoz nyúlt vissza, amely máig meghatározó része a pályafutásának.

IGyereksztár: Taylor Momsen.,,NGLEWOOD, CALIFORNIA - DECEMBER 05: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Taylor Momsen attends iHeartRadio 102.7 KIIS FM's Jingle Ball 2025 presented by Capital One at Intuit Dome on December 05, 2025 in Los Angeles, California. Jesse Grant/Getty Images for iHeartRadio/AFP (Photo by Jesse Grant / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Gyereksztár: Taylor Momsen Cindy Lou jelmeze 25 évvel később is felfér Fotó: JESSE GRANT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Cindy Lou jelmez 25 év után is jól áll az énekesnőn

Az amerikai színésznő–énekesnő elárulta, hogy elővette az eredeti Cindy Lou-jelmezt, amelyet a Grincs című karácsonyi klasszikusban viselt. A videóban mosolyogva mesélte el, hogy a ruha 25 évvel később is rámegy – még ha „csak nagyjából” is.

A felvétel villámgyorsan rajongói kedvenccé vált. Sokan szürreálisnak nevezték a látványt, és kiemelték, mennyire különleges látni, hogy az egykori gyereksztár mennyire megőrizte ikonikus megjelenését, amelyhez sokak számára karácsonyi emlékek kötődnek.

A Grincs bájos kislánya szexi rocker lett — ilyen utat járt be Taylor Momsen

Taylor Momsen rockénekesnőként járja a világot, és teljesen más oldaláról mutatkozott meg a közönségnek. valamint játszott a Gossip Girl – A pletykafészek című sorozatban is.

Mutatjuk a videót!

Így változtak meg az elmúlt években kedvenc családi filmjeink gyereksztárjai

Akad jó pár örökzöld családi film, ami ünnepekkor vagy családi összejöveteleken szinte minden évben előkerül. A karácsony részévé vált az elmúlt évek alatt a Reszkessetek, betörők!, de az Igazából szerelem is nagy kedvenc lett világszerte. Azonban sokan bele sem gondolnak, hogy egyes filmek forgatása óta akár több évtized is eltelt, és a cuki gyerekszínészek azóta már felnőttek.

 

 

