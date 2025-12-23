Az egykori gyereksztár és énekesnő 25 évet ugrott vissza az időben

Taylor Momsen neve újra a nosztalgia jegyében került a figyelem középpontjába, miután egy rövid videóval idézte fel gyerekszínészi múltját. Az egykori gyereksztár ezúttal egy karácsonyi klasszikushoz nyúlt vissza, amely máig meghatározó része a pályafutásának.

Gyereksztár: Taylor Momsen Cindy Lou jelmeze 25 évvel később is felfér Fotó: JESSE GRANT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Cindy Lou jelmez 25 év után is jól áll az énekesnőn

Az amerikai színésznő–énekesnő elárulta, hogy elővette az eredeti Cindy Lou-jelmezt, amelyet a Grincs című karácsonyi klasszikusban viselt. A videóban mosolyogva mesélte el, hogy a ruha 25 évvel később is rámegy – még ha „csak nagyjából” is.

A felvétel villámgyorsan rajongói kedvenccé vált. Sokan szürreálisnak nevezték a látványt, és kiemelték, mennyire különleges látni, hogy az egykori gyereksztár mennyire megőrizte ikonikus megjelenését, amelyhez sokak számára karácsonyi emlékek kötődnek.

A Grincs bájos kislánya szexi rocker lett — ilyen utat járt be Taylor Momsen

Taylor Momsen rockénekesnőként járja a világot, és teljesen más oldaláról mutatkozott meg a közönségnek. valamint játszott a Gossip Girl – A pletykafészek című sorozatban is.

Mutatjuk a videót!

