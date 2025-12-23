Ön felismeri, melyik híres ember képe látható ezen a fotón?

A gyermekkori fotó egy jelmezes ünnepségen készült: a képen egy szőke hajú kisfiú látható piros ruhában, fehér szegéllyel és egy ajándékokat idéző zsákkal. A megjelenés sokak számára a Mikulást idézi, mégsem karácsonyi felvételről van szó, hanem egy vallási ünnephez kapcsolódó eseményről.

Ön felismeri, ki látható ezen a gyermekkori fotón?

A bejegyzést kitevő személy arra gyanakszik, hogy az amerikai elnök lenne az a bizonyos személy. Ön mit gondol? Lehet, hogy nagyon téved.

Tell me that doesn't look like Donald Trump 😂 https://t.co/OrAlMIug2y — The Bruiser (@DrHoosierHermit) December 22, 2025

A klasszikus Mikulás-jelmez több eleme hiányzik: nincs fehér szakáll, a fekete csizma helyett pedig szandál látható. Ezek a részletek jól mutatják, hogy nem hagyományos ünnepi fotóról van szó, hanem egy gyermekkori esemény megörökítéséről, amely csak utólag kapott nagy figyelmet.

A gyermekkori fotó hátterében egy rajzolt arc látható a falon, amelyre többen felfigyeltek. Egyesek szerint ez egyszerű gyerekrajz, mások érdekes egybeesésként emlegették, de a kép jelentőségét ez a részlet nem változtatja meg.