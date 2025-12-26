Mikulás ölében ül egy világsztár — felismeri ezen a gyermekkori fotón?

Egy ártatlan, nosztalgikus karácsonyi kép kavarta fel a rajongókat az ünnepek alatt. A most előkerült gyermekkori fotó alapján szinte lehetetlen felismerni azt a férfit, aki később az 1980-as évek egyik legnagyobb női kedvence lett.
A megosztott gyermekkori fotó egy kisfiút ábrázol, aki a Mikulás ölében ül, fekete kabátban, rövidnadrágban és fehér zokniban — a kép pedig azonnal találgatásokat indított el. A ma már 57 éves ausztrál színész és énekes karácsony napján tette közzé a felvételt, amelyhez azt írta: békés, örömteli ünnepeket kíván mindenkinek, és már előre koccint 2026-ra – írja a DailyMail.
Ki lehet a gyermekkori fotón?
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!