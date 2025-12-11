Hírlevél
Először figyelték meg, hogy a gyilkos bálnák és delfinek együtt vadásznak

24 perce
Olvasási idő: 5 perc
Egy friss tanulmány szerint a két faj közös stratégiát alakított ki a hatékonyabb zsákmányszerzés érdekében. Drónfelvételek és víz alatti videók igazolták, hogy a gyilkos bálnák és delfinek váratlan módon együtt vadásznak lazacra Brit Columbia közelében. A jelenség meglepte a kutatókat, mert ilyen együttműködésre a tengeri emlősök között eddig nem volt bizonyíték.
A kutatók most először dokumentálták, hogy a gyilkos bálnák és delfinek összehangoltan dolgoznak a lazacok levadászásakor Brit Columbia partjainál. A megfigyeléseket drónok, víz alatti kamerák és hangrögzítők rögzítették, ami részletes betekintést adott a közös vadászat menetéről. A viselkedés egészen új képet fest arról, hogyan működhet együtt két különböző faj a tengeri állatok világában. – számol be a The Guardian.

Gyilkos bálnák és delfinek
Gyilkos bálnák és delfinek együtt vadásztak (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Gyilkos bálnák és delfinek együtt vadásztak lazacokra

A delfinek egyfajta „felderítőként” úsznak a lazacok után, és olyan helyzetekbe manőverezik a rajokat, amelyekben egyedül nem tudnák elfogni őket. A gyilkos bálnák azonnal követik a delfinek mozgását, majd ők kapják el a zsákmányt. A delfinek ezután felszedik a maradékot, amikor az orka a felszínen széttépi a halat. A folyamat alapján nem egyszerű potyázásról vagy védelemkeresésről van szó, hanem egy valódi, összehangolt vadászat megvalósulásáról.

Miért különleges a tengeri emlősök együttműködése?

A bálnák szokatlan módon nem mutatnak agressziót a delfinek felé, pedig általában védik a zsákmányukat. A kutatók több lehetséges magyarázatot is megvizsgáltak, de egyik sem illett a megfigyelésekhez. A viselkedés alapján a két faj között olyan együttműködés alakult ki, amely túlmutat a véletlenszerű találkozásokon. A jelenség további vizsgálatára ösztönözte a tudósokat, akik szerint ez új fejezetet nyithat a tengeri emlősök közötti interakciók kutatásában.

Egy kutató elmondása szerint: 

A kardszárnyú delfinek rendkívül szociálisak, azonban bármilyen társas lények is, amikor eljön a vadászat ideje, magányos ragadozóvá válnak. Az, hogy most feltehetően együtt vadásznak egy másik fajjal, azt mutatja, milyen alkalmazkodóképesek, és mennyire képesek finomítani a vadászati módszereiket.

A kardszárnyú delfinek viselkedése a kutatókat is meglepte

Kutatók figyelték meg, amint az orkáknak is nevezett kardszárnyú delfinek tengeri moszatot harapnak le, majd ezeket a hosszúkás darabokat egymás hátára helyezik. Ezt követően a két állat testi kontaktusba kerül, mintha masszíroznák egymást.

Az Észak-Amerika nyugati partjainál élő kardszárnyú delfinek egy csoportja egy bizarr „divatirányzatot vezetett be”, amelyre az 1980-as évek vége óta nem volt példa. A gyilkos bálnák, vagy másnéven kardszárnyú delfinek egy döglött lazacot hordanak a fejükön; pont úgy, mintha egy kalap lenne.

 

