Ítéletet hirdettek a rettegett Doktor Halál ügyében

A kelet-franciaországi Besançon bírósága életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte Frédéric Péchiert, a volt aneszteziológust, akit betegei megmérgezésével vádoltak. A bíróság kimondta: a gyilkos orvos 2008 és 2017 között két besançoni klinikán összesen harminc pácienst mérgezett meg. Az áldozatok közül tizenketten meghaltak, a többiek súlyos állapotba kerültek.
Gyilkos orvos mérgezte a betegeit
A bíróság megállapítása szerint a gyilkos orvos a betegek megmérgezését úgy követte el, hogy infúziós tasakokat szennyezett. Ezek az anyagok szívleállást vagy életveszélyes vérzést okoztak. Az ügy akkor került a hatóságok látókörébe, amikor egy páciens infúziójában a normális értéknél százszor magasabb káliumszintet mutattak ki.
Az első ismert áldozat
Az első ismert áldozat, a 36 éves Sandra Simard gerincműtét közben szenvedett hirtelen szívleállást. Bár az életét sikerült megmenteni, kómába esett. Az eset kulcsszerepet játszott abban, hogy felmerült a gyanú: az orvos mérgezte a betegeit.
A nyomozás később több hasonló esetet tárt fel, amelyek során a betegek szándékos meggyilkolásának gyanúja is felmerült a hatóságok részéről.
A 15 héten át tartó tárgyaláson az ügyészek rendkívül élesen fogalmaztak.
Ön Doktor Halál, egy mérgező, egy gyilkos. Szégyent hoz minden orvosra
– hangzott el a vádbeszédben. Az ügyészség szerint Péchier „temetővé változtatta” a klinikát, és súlyosan megszegte az orvosi esküt.
A tárgyalás során Péchier időnként elismerte, hogy egyes betegek megbetegedése vagy halála mérgezés következménye lehetett, ugyanakkor minden személyes felelősséget tagadott.
Az ítélet szerint Péchier legalább 22 évet köteles rács mögött tölteni. A tárgyalás teljes ideje alatt szabadlábon védekezhetett, az ítélet ellen tíz napon belül fellebbezhet – számolt be a döbbenetes esetről a BBC cikke.
Saját betegeit mérgezte az orvos
Korábban beszámoltunk egy hajmeresztően hasonló esetről. Egy texasi orvos szív megállítására alkalmas mérget fecskendezett infúziós tasakokba egy észak-dallasi orvosi klinikán. Az orvost a bíróság bűnösnek találta, életfogytiglani börtönbüntetés várhat rá. Az esetről döbbenetes videó is készült.