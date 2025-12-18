Ítéletet hirdettek a rettegett Doktor Halál ügyében

A kelet-franciaországi Besançon bírósága életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte Frédéric Péchiert, a volt aneszteziológust, akit betegei megmérgezésével vádoltak. A bíróság kimondta: a gyilkos orvos 2008 és 2017 között két besançoni klinikán összesen harminc pácienst mérgezett meg. Az áldozatok közül tizenketten meghaltak, a többiek súlyos állapotba kerültek.

Infúziós tasakokat szennyezett, és ezzel mérgezte a betegeit a gyilkos orvos (illusztráció)

Fotó: Artem Podrez/Pexels.com

Gyilkos orvos mérgezte a betegeit

A bíróság megállapítása szerint a gyilkos orvos a betegek megmérgezését úgy követte el, hogy infúziós tasakokat szennyezett. Ezek az anyagok szívleállást vagy életveszélyes vérzést okoztak. Az ügy akkor került a hatóságok látókörébe, amikor egy páciens infúziójában a normális értéknél százszor magasabb káliumszintet mutattak ki.

Az első ismert áldozat

Az első ismert áldozat, a 36 éves Sandra Simard gerincműtét közben szenvedett hirtelen szívleállást. Bár az életét sikerült megmenteni, kómába esett. Az eset kulcsszerepet játszott abban, hogy felmerült a gyanú: az orvos mérgezte a betegeit.

A nyomozás később több hasonló esetet tárt fel, amelyek során a betegek szándékos meggyilkolásának gyanúja is felmerült a hatóságok részéről.

French 'Doctor Death' who poisoned patients jailed for lifehttps://t.co/zu2sLeXxSC pic.twitter.com/60f36FG3tM — Uzalendo News (@UzalendoNews_KE) December 18, 2025

A 15 héten át tartó tárgyaláson az ügyészek rendkívül élesen fogalmaztak.

Ön Doktor Halál, egy mérgező, egy gyilkos. Szégyent hoz minden orvosra

– hangzott el a vádbeszédben. Az ügyészség szerint Péchier „temetővé változtatta” a klinikát, és súlyosan megszegte az orvosi esküt.

A tárgyalás során Péchier időnként elismerte, hogy egyes betegek megbetegedése vagy halála mérgezés következménye lehetett, ugyanakkor minden személyes felelősséget tagadott.

Az ítélet szerint Péchier legalább 22 évet köteles rács mögött tölteni. A tárgyalás teljes ideje alatt szabadlábon védekezhetett, az ítélet ellen tíz napon belül fellebbezhet – számolt be a döbbenetes esetről a BBC cikke.

Saját betegeit mérgezte az orvos

Korábban beszámoltunk egy hajmeresztően hasonló esetről. Egy texasi orvos szív megállítására alkalmas mérget fecskendezett infúziós tasakokba egy észak-dallasi orvosi klinikán. Az orvost a bíróság bűnösnek találta, életfogytiglani börtönbüntetés várhat rá. Az esetről döbbenetes videó is készült.