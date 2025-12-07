Gyilkos tinik csalták csapdába a 14 éves áldozatot

A hatóságok szerint a gyilkos tinik egy online vita után csalták az erdőbe a 14 éves lányt, akit különös kegyetlenséggel gyilkoltak meg. A fiatalkorú elkövetők több lövéssel végeztek vele, majd a testét is megpróbálták eltüntetni az által, hogy felgyújtják a holttest. A nyomozás során hamar elkapták őket, miután vallomásaik több ponton ellentmondtak egymásnak. A tragédia hátterében sértő üzenetek és egy hirtelen elmérgesedett közösségi médiás konfliktus állt – írja a New York Post.

Gyilkos tinik ölték meg iskolatársukat (illusztrácó)

Fotó: Unsplash

A gyilkos tinik előre kitervelték a 14 éves lány megölését

A rendőrség szerint a tinédzserek napokkal korábban megbeszélték, hogyan csalják csapdába az áldozatot, majd egy erdős területre csalták, ahol meggyilkolták a 14 éves lányt. A tett után felgyújtották a testét, hogy eltüntessék a nyomokat. A vizsgálat alapján a konfliktus egy elmérgesedett online vita miatt alakult ki, miután a lány letiltotta egyikük profilját és sértő megjegyzést tett a másikra.

A tinédzserek és az áldozat ugyanabból az iskolából ismerték egymást, kapcsolatuk pedig egy közösségi médiás vita miatt romlott meg. A fiatalkorú elkövetők elismerték, hogy összevesztek a lánnyal, de a részleteket egymásra hárították. A bizonyítékok azonban gyorsan kirajzolták az események valós sorrendjét.

A hatóságok hamar azonosították a gyilkos tiniket, miután ellentmondásos vallomást tettek, és tanúk is ellenük szóltak. Egy szemtanú hallotta, ahogy a fiúk a támadás tervéről beszélnek, egyikük pedig gyanús körülmények között tért haza azon az éjszakán. A bizonyítékok alapján a gyilkosság különös kegyetlenséggel és hidegvérrel történt.

Truly sick when junior high kids are capable of such a heinous murder...



And where did the gun come from? The 14 yo had access to his mom's gun.



May Danika Jade Troy, rest in peace.



P.S. Where were the parents?#Florida pic.twitter.com/cywOB1QBh4 — Jennifer Coffindaffer (@CoffindafferFBI) December 7, 2025

Közel 300 kamaszlányt gyanúsítottak meg gyilkossággal

Tavaly mintegy 280 olyan 15 és 17 év közötti lány ellen indítottak eljárást a svédek gyilkosság, vagy más erőszakos bűncselekmények, például bombamerényletek miatt, akiket bűnözői bandák toboroztak.

⚠️ WARNING: This post describes the murder of a minor & disposal of a body



Two Florida teenagers have been charged with first-degree premeditated murder in the death of Danika Troy, 14, whose burned remains were discovered in a wooded area in Pace. Gabriel Williams, 16, and… pic.twitter.com/4oxOqAsn58 — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) December 6, 2025

Gyilkos kamaszok vertek halálra egy családapát a hajdúnánási buszmegállóban

Gyilkosság történt novemberben a hajdúnánási buszmegállóban, egy családapa volt az áldozat. Azóta kiderült, kik voltak a gyilkosok, a rendőrség nagyon gyorsan reagált: hamar beazonosítottak és letartóztatták a feltételezett elkövetőket. Az eddigi ismeretek alapján két fiatalkorú volt a tettes.