Gyilkos tinik csalták csapdába a 14 éves áldozatot

A hatóságok szerint a gyilkos tinik egy online vita után csalták az erdőbe a 14 éves lányt, akit különös kegyetlenséggel gyilkoltak meg. A fiatalkorú elkövetők több lövéssel végeztek vele, majd a testét is megpróbálták eltüntetni az által, hogy felgyújtják a holttest. A nyomozás során hamar elkapták őket, miután vallomásaik több ponton ellentmondtak egymásnak. A tragédia hátterében sértő üzenetek és egy hirtelen elmérgesedett közösségi médiás konfliktus állt – írja a New York Post.
A gyilkos tinik előre kitervelték a 14 éves lány megölését
A rendőrség szerint a tinédzserek napokkal korábban megbeszélték, hogyan csalják csapdába az áldozatot, majd egy erdős területre csalták, ahol meggyilkolták a 14 éves lányt. A tett után felgyújtották a testét, hogy eltüntessék a nyomokat. A vizsgálat alapján a konfliktus egy elmérgesedett online vita miatt alakult ki, miután a lány letiltotta egyikük profilját és sértő megjegyzést tett a másikra.
A tinédzserek és az áldozat ugyanabból az iskolából ismerték egymást, kapcsolatuk pedig egy közösségi médiás vita miatt romlott meg. A fiatalkorú elkövetők elismerték, hogy összevesztek a lánnyal, de a részleteket egymásra hárították. A bizonyítékok azonban gyorsan kirajzolták az események valós sorrendjét.
A hatóságok hamar azonosították a gyilkos tiniket, miután ellentmondásos vallomást tettek, és tanúk is ellenük szóltak. Egy szemtanú hallotta, ahogy a fiúk a támadás tervéről beszélnek, egyikük pedig gyanús körülmények között tért haza azon az éjszakán. A bizonyítékok alapján a gyilkosság különös kegyetlenséggel és hidegvérrel történt.
