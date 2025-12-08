Hírlevél
Dian Fossey

„Útban volt bizonyos embereknek” – döbbenetes részletek Fossey gyilkosságáról!

4 órája
Rejtélyes gyilkosság körülményei láttak napvilágot Dian Fossey, a világhírű gorillakutató halálával kapcsolatban. A gyilkosság máig tisztázatlan, noha a tragédia óta 40 év telt el, és több elmélet is született arról, kik állhattak a háttérben.
A gyilkosság története máig izgalomban tartja a világot: Dian Fossey, a hegyi gorillák megmentéséért küzdő kutató 1985-ben vált erőszakos bűncselekmény áldozatává. Bár Fossey eredetileg nem rendelkezett tudományos háttérrel, elszántsága és állatszeretete révén felépítette a Karisoke Kutatóközpontot, és meghatározó szerepet játszott a gorillákról alkotott tévhitek eloszlatásában. A bűnügy hátterében évtizedek óta különböző feltételezések keringenek: volt, aki a helyi orvvadászokat sejti a támadás mögött, mások szerint magasabb érdekek is közrejátszhattak – írja a BBC.

Dian Fossey gorillakutató, gyilkosság
Gyilkosság árnyékolja be Dian Fossey gorillakutató örökségét
Fotó: G.V. Cooper History / Youtube / képkivágás

Dian Fossey munkássága és a konfliktusok gyökere

Fossey 1967-ben költözött Ruandába, ahol szembesült a gorillák élőhelyének zsugorodásával és az orvvadászat jelentette veszéllyel. Kutatói tevékenysége során nem csupán megfigyelte az állatokat, hanem bátor, gyakran ellentmondásos módszerekkel védelmezte is őket.
Az évek során több érdeksérelembe ütközött: 

orvvadászok, illegális kereskedők és olyan csoportok is ellenségévé váltak, akik anyagi hasznot reméltek a terület kizsákmányolásából.

Fossey barátai szerint szenvedélyes igazságérzete sokak célpontjává tette.

Gyilkosság Karisokén: a rejtélyes éjszaka

1985. december 26-án Fossey holttestét machetével elkövetett támadás nyomaival találták meg saját hegyi kabinjában. A gyilkosság helyszíne alapján célzott támadásra következtettek.
A nyomozás már a kezdetektől ellentmondásos volt:

  • egy amerikai kutatót, Wayne McGuire-t távollétében halálra ítélték, noha végig ártatlannak vallotta magát;
  • egy helyi alkalmazott állítólag öngyilkos lett a cellájában;
  • mások szerint kiterjedt illegális tevékenységekben érdekelt csoportok akarták Fossey-t elhallgattatni.

Ian Redmond, Fossey korábbi asszisztense úgy fogalmazott: 

Útban volt bizonyos embereknek, akiknek sok pénz forgott kockán.

Gyilkosság és érdekütközések: kik állhattak a háttérben?

A gyilkosság kapcsán több lehetséges motiváció is felmerült:

  • Orvvadászok bosszúja, miután Fossey számos alkalommal akadályozta őket.
  • Illegális kereskedelmi hálózatok, amelyek arany- és vadhús-csempészettel foglalkoztak.
  • Gazdasági érdekcsoportok, amelyek a Karisoke területét turisztikai célokra akarták felhasználni.
  • Helyi hatalmi körök, akik szerint Fossey túl sokat tudott bizonyos ügyletekről.

A népszerű dokumentumok és nyilatkozatok alapján sok egykori kollégája úgy véli, 

a gyilkosság mögött nem egyszerű bűncselekmény, hanem szervezett érdek állhatott.

Örökség és a gyilkosság utóélete

Dian Fossey halála után három évvel mutatták be a Gorillas in the Mist című filmet, amely világszerte ismertté tette munkásságát. Hagyatékának köszönhetően a hegyi gorillák megmentése új lendületet kapott, és mára állományuk növekedésnek indult.
Fossey-t a Virunga-hegységben temették el, azon a temetőn belül, amelyet saját elpusztult gorilláinak állított.

A gorillakutató gyilkossága rejtélye 40 év után is megoldatlan

A mai napig nincs egyértelmű bizonyíték arra, ki ölte meg Dian Fossey-t. A gyilkosság körüli titkok és érdekek hálója miatt az ügy továbbra is a modern történelem egyik legkülönösebb, máig lezáratlan bűnügye maradt.

