Ártalmas gyógynövények – Ön ismeri mindegyiket?

Ami eddig inkább tapasztalaton és hagyományon alapult, azt most komolyan elkezdték számon kérni a tudomány oldaláról is. Bár a gyógynövényes orvoslás egy több milliárdos iparág, amely világszerte elterjedt, a különböző kulturális gyakorlatok, hiedelmek és ismeretek megnehezítik a szabványosítást vagy szabályozást – írja a CNN Helath.

Nem mindegy, mit szed: a gyógynövényeknek rejtett veszélyei is vannak.

Fotó: Unsplash

A gyógynövények innovációja

A vizsgálatok a Thammasat University keretein belül zajlanak, ahol nem legyintenek a régi praktikákra, hanem próbálják újrahasznosítani azoknak. A munkát Arunporn Itharat vezeti, aki szerint egyáltalán nem mindegy, mi kerül bele egy-egy borogatásba. Az is sokat számít, mikor gyűjtik be az alapanyagokat, mert rossz időben leszedve jóval gyengébb lehet a hatás. Van olyan gyökér, amit például télen érdemes csak szedni – ezt eddig inkább a falusi gyógyítók tudták, nem a laboratóriumok.

A cél most az, hogy a hagyományos borogatásból egyszerűen használható krémek és tapaszok szülessenek. Itharat kutatása során több innovatív alkalmazási módszert is vizsgált, például egy hűsítő hidrogél tapaszt, amely a kutatások szerint a gyógynövénykivonat szabályozottabb felszabadulását biztosítja az olajokhoz és krémekhez képest.

Világszerte több tízezer növényt használnak gyógyításra,

de az erről szóló tudás széttagolt, az elnevezések pedig gyakran zavarosak, ami félreértésekhez, hatástalan kezelésekhez vagy akár veszélyes tévedésekhez is vezethet. Itharat abban bízik, hogy a hagyományos tapasztalatokat sikerül tudományosan alátámasztani, és így biztonságos, kiegészítő terápiaként segíthetik a betegek gyorsabb felépülését. Thaiföld most a régi tudásból üzletet, hírnevet és nemzeti büszkeséget akar kovácsolni.

Veszélyes népi gyógymódok a megfázás kezelésére

A népi gyógymódok – például forró gőzölés, mustárpárna, hagyma-, fokhagyma- vagy illóolaj-kezelés – nincs tudományos bizonyítéka arra, hogy hatékonyak lennének a megfázás gyógyításában, és néha akár bőrégést, allergiát vagy mérgezést is okozhatnak, különösen gyermekeknél. Szakértők ezért azt javasolják, hogy ne ezekre hagyatkozzunk, hanem szükség esetén forduljunk orvoshoz, tartsuk be a megfelelő higiéniát és pihenjünk, hogy elkerüljük a tünetek súlyosbodását.