Gyömbér: csodaszer vagy veszélyforrás?

Régóta ismert, hogy a növény segíthet a hányinger csillapításában és a gyomor működésének támogatásában. A gyömbér emellett gyorsíthatja a gyomor kiürülését, és enyhítheti a görcsöket vagy gyulladásokat – írja a Daily Mail.

Fotó: Unsplash

A gyömbér további előnyei

A friss forma a leghatékonyabb, mert magasabb a benne lévő illóolajok aránya, így gyorsabban hat. Bár sok antioxidánst tartalmaz, nem bizonyított, hogy megvéd a megfázástól vagy az influenzától, legfeljebb a tüneteket teheti elviselhetőbbé. A szakértők szerint bizonyos emésztési problémák esetén napi 2000 mg is támogató hatású lehet. A fűszer minimális mennyiségű vitamint és ásványi anyagot tartalmaz, de ezek nem járulnak hozzá jelentősen a napi szükséglethez.

Veszélyes is tud lenni

A gyömbér vérhígító hatása miatt fokozhatja a vérzést, vércukorszint- és vérnyomáscsökkenést okozhat, ezért óvatosnak kell lenni vele, különösen vérhígítót vagy vérnyomás-/cukorcsökkentőt szedőknek. A gyömbér nagy mennyiségben gyomorégést, puffadást, emésztőrendszeri panaszokat vagy irritációt válthat ki, és egyes esetekben súlyosabb tünetek is előfordulhatnak. Fontos, hogy mértékkel fogyasszuk, és ha valaki gyógyszereket szed vagy krónikus betegsége van, előtte konzultáljon orvossal.

Ha nem így készíti, a gyömbértea elveszíti jótékony hatását

A gyömbértea a hideg hónapokban népszerű házi szer, mert a gyömbér melegítő hatása és sokrétű gyógyhatása miatt a hagyományos gyógyászatban az immunrendszer támogatására is használják. A leghatékonyabb, ha a gyömbérdarabokat hideg vízben együtt forraljuk fel, így a tea könnyebben kifejti immunrendszer-támogató hatását.