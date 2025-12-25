Gyomorégés a karácsonyi időszakban – mikor alakul ki és miért rosszabb?

Orvosok szerint a reflux kockázata tovább nő, ha az étkezés késő estére esik, majd rövid időn belül lefekvés következik. Ilyenkor a gyomor hosszabb ideig marad tele, több gyomorsav termelődik, ami fokozza a gyomorégéses panaszokat – írja az Independent.co.uk.
Mikor alakul ki gyomorégés az ünnepek alatt?
A gyomorégés akkor jelentkezik, amikor a gyomorsav visszaáramlik a nyelőcsőbe, égő, maró érzést okozva a mellkasban vagy akár a torokban. A karácsonyi időszakban ez különösen gyakori, mivel sokan a megszokottnál zsírosabb ételeket fogyasztanak, gyakran nagy mennyiségben.
A bőséges ünnepi étkezések során gyakran kerülnek az asztalra nehezen emészthető, zsiradékban gazdag fogások. A gyomorégés zsíros ételek után különösen gyakori jelenség, amelyet tovább súlyosbíthat az alkohol és a szénsavas italok fogyasztása.
A pezsgő, az üdítők és az alkoholos italok nemcsak a savtermelést fokozzák, hanem növelik a gyomorban lévő nyomást is, ami elősegíti a sav visszaáramlását.
Mit tehetünk gyomorégés ellen karácsonykor?
Szakértők szerint az egyik legfontosabb lépés a kisebb adagok fogyasztása. Emellett ajánlott elkerülni a késő esti étkezést, és lefekvés előtt legalább két–három órával már nem enni nagyobb mennyiséget.
Az is segíthet, ha alvás közben a felsőtest kissé meg van emelve, így a gyomorsav kevésbé jut vissza a nyelőcsőbe. A szakemberek hangsúlyozzák: bár a gyomorégés karácsonykor többnyire nem veszélyes, rendszeres panaszok esetén érdemes életmódbeli változtatásokat tenni, és szükség esetén orvoshoz fordulni.
