Gyomorégés a karácsonyi időszakban – mikor alakul ki és miért rosszabb?

Orvosok szerint a reflux kockázata tovább nő, ha az étkezés késő estére esik, majd rövid időn belül lefekvés következik. Ilyenkor a gyomor hosszabb ideig marad tele, több gyomorsav termelődik, ami fokozza a gyomorégéses panaszokat – írja az Independent.co.uk.

A karácsonyi időszakban a sok étel és ital miatt gyakrabban alakulhat ki gyomorégés (illusztráció) Fotó: SCHMITT / IMAGE POINT FR / IMAGE POINT FR

Mikor alakul ki gyomorégés az ünnepek alatt?

A gyomorégés akkor jelentkezik, amikor a gyomorsav visszaáramlik a nyelőcsőbe, égő, maró érzést okozva a mellkasban vagy akár a torokban. A karácsonyi időszakban ez különösen gyakori, mivel sokan a megszokottnál zsírosabb ételeket fogyasztanak, gyakran nagy mennyiségben.

A bőséges ünnepi étkezések során gyakran kerülnek az asztalra nehezen emészthető, zsiradékban gazdag fogások. A gyomorégés zsíros ételek után különösen gyakori jelenség, amelyet tovább súlyosbíthat az alkohol és a szénsavas italok fogyasztása.

Orvosok szerint a treflux kockázata nő, ha az étkezés késő estére esik (illusztráció) Fotó: NEMES LASZLO/SCIENCE PHOTO LIBRA / NLA

A pezsgő, az üdítők és az alkoholos italok nemcsak a savtermelést fokozzák, hanem növelik a gyomorban lévő nyomást is, ami elősegíti a sav visszaáramlását.

Mit tehetünk gyomorégés ellen karácsonykor?

Szakértők szerint az egyik legfontosabb lépés a kisebb adagok fogyasztása. Emellett ajánlott elkerülni a késő esti étkezést, és lefekvés előtt legalább két–három órával már nem enni nagyobb mennyiséget.

A citrom savas, ezért ha érzékeny a gyomrunk, hajlamosak vagyunk a refluxra vagy gyakran tapasztalunk gyomorégést, akkor óvatosan bánjunk az éhgyomorra ivott citromos vízzel (illusztráció)

Fotó: VH-studio / Shutterstock

Az is segíthet, ha alvás közben a felsőtest kissé meg van emelve, így a gyomorsav kevésbé jut vissza a nyelőcsőbe. A szakemberek hangsúlyozzák: bár a gyomorégés karácsonykor többnyire nem veszélyes, rendszeres panaszok esetén érdemes életmódbeli változtatásokat tenni, és szükség esetén orvoshoz fordulni.

Fogadja meg ezt a 7 tanácsot és többet nem fog égni a gyomra!

Hazánkban egyre többen panaszkodnak gyomorégéssel kapcsolatos tünetekre, amelyek helyes étkezéssel enyhíthetők. Mutatjuk, hogy mi segít a fájó gyomornak, és mi az, amit a refluxos betegeknek tilos fogyasztaniuk.

Ezek a legjobb módszerek gyomorégés ellen

Valószínűleg ön is átélte már azt az égető, kellemetlen érzést, ami a mellkasától egészen a torkáig felkúszik. Ez bizony a rettegett gyomorégés! Most azonban bemutatunk néhány egyszerű módszert gyomorégés ellen, hogy ne okozzon többé problémát!