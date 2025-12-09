Rejtélyes halálesetet vizsgálnak egy óceánjárón, perel a család

A tragédia középpontjában a 35 éves Michael Virgil áll, aki egy Mexikó felé tartó Royal Caribbean-hajó fedélzetén vesztette életét. A család keresete szerint a hajóbaleset nem pusztán az erős italfogyasztás következménye volt, hanem az őrizetbe vétel során alkalmazott módszerek is hozzájárulhattak a történtek súlyosságához. A hivatalos iratok alapján a férfi 33 italt kapott rövid időn belül, majd dulakodásba keveredett a személyzettel, végül pedig az őrzőhelyiségben meghalt - tájékoztat a New York Post.

hajóbaleset

Fotó: x / Fox News

Mi vezetett a Royal Caribbean utasának halálához?

A kereset szerint Michael Virgil halálát több tényező együttesen okozhatta: a nagy mennyiségű ital, a személyzet által alkalmazott fizikai korlátozás, valamint egy Haloperidol injekció, amelyet állítólag az incidens kezelése során adtak be neki. A boncolási jegyzőkönyv végül légzési és keringési elégtelenséget állapított meg, amelyet a túlzott beavatkozások súlyosbíthattak.

Hogyan reagált a Royal Caribbean a haláleset körüli vádakra?

A Royal Caribbean közölte, hogy folyamatban lévő jogi ügyeben nem nyilatkoznak. A cég hivatalosan sem a túlzott italkiszolgálásra, sem az őrizet körülményeire vonatkozó állításokra nem reagált, így a család állításaival szemben jelenleg nincs részletes ellenérvelés vagy magyarázat a társaságtól.

Milyen szerepe volt az őrizetben történt beavatkozásoknak Michel Virgil halálában?

A kereset szerint a férfit lefogták, többször lefújták paprikaspray-vel, majd egy Haloperidol injekciót is kaphatott, amely nyugtató hatású, de súlyosan veszélyes lehet erős alkoholos befolyásoltság mellett. A család szerint ezek a beavatkozások együttesen hozzájárultak a halálához, amelyet a hatóságok később emberölésnek minősítettek.

