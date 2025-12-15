Meghibásodott egy repülő hajtóműve, halálra rémültek az utasok – videó

A Boeing 777-200ER típusú repülőgép bal oldali hajtóműve röviddel felszállás után mondta fel a szolgálatot, egy burkolatelem levált és kisebb tűz ütött ki a kifutópálya közelében. A lángokat gyorsan megfékezték – számolt be az ABC News.

A hajtómű felszállás után hibásodott meg

Fotó: X

A meghibásodott hajtómű nagy bonyodalmakat okozott

A gép mintegy 5000 méteres magasságban üzemanyagot engedett le, majd biztonságosan visszatért és leszállt Dulles repülőtéren. A légitársaság közlése szerint az utasokat egy másik járattal szállítják tovább még aznap.

United Airlines flight returns to Dulles airport after engine loses power during takeoff on Saturday.



The flight was bound for Tokyo, Japan, when the engine on the Boeing 777-200ER failed shortly after takeoff, Transportation Secretary Sean Duffy said on X. pic.twitter.com/SvtNE7ddy1 — IDEA TV (@ideatelevision) December 13, 2025

Hajszálon múlt a katasztrófa

Majdnem összeütközött egy JetBlue utasszállító és az amerikai légierő egyik légi utántöltő repülőgépe Venezuela közelében.

Kigyulladt egy repülőgép felszállás közben

Késést szenvedett egy repülőgép Adelaide-ből Broken Hill felé, miután a felszállás során a bal oldali motor lángra kapott.