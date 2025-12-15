Meghibásodott egy repülő hajtóműve, halálra rémültek az utasok – videó

Hírlevél
Meghibásodott a United Airlines Tokióba tartó járatának egyik hajtóműve a felszállás során a virginiai Dulles nemzetközi repülőtéren. A fedélzeten 275 utas és 15 fős személyzet tartózkodott, személyi sérülés nem történt az elromlott hajtómű miatt.
repülőgépunited airlinesboeing 777hajtómű

A Boeing 777-200ER típusú repülőgép bal oldali hajtóműve röviddel felszállás után mondta fel a szolgálatot, egy burkolatelem levált és kisebb tűz ütött ki a kifutópálya közelében. A lángokat gyorsan megfékezték – számolt be az ABC News

A hajtómű felszállás után hibásodott meg – Fotó: X
A hajtómű felszállás után hibásodott meg 
Fotó: X

A meghibásodott hajtómű nagy bonyodalmakat okozott

A gép mintegy 5000 méteres magasságban üzemanyagot engedett le, majd biztonságosan visszatért és leszállt Dulles repülőtéren. A légitársaság közlése szerint az utasokat egy másik járattal szállítják tovább még aznap.

Hajszálon múlt a katasztrófa 

Majdnem összeütközött egy JetBlue utasszállító és az amerikai légierő egyik légi utántöltő repülőgépe Venezuela közelében.

Kigyulladt egy repülőgép felszállás közben 

Késést szenvedett egy repülőgép Adelaide-ből Broken Hill felé, miután a felszállás során a bal oldali motor lángra kapott.

 

