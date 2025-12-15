Meghibásodott egy repülő hajtóműve, halálra rémültek az utasok – videó

Meghibásodott a United Airlines Tokióba tartó járatának egyik hajtóműve a felszállás során a virginiai Dulles nemzetközi repülőtéren. A fedélzeten 275 utas és 15 fős személyzet tartózkodott, személyi sérülés nem történt az elromlott hajtómű miatt.
A Boeing 777-200ER típusú repülőgép bal oldali hajtóműve röviddel felszállás után mondta fel a szolgálatot, egy burkolatelem levált és kisebb tűz ütött ki a kifutópálya közelében. A lángokat gyorsan megfékezték – számolt be az ABC News.
A meghibásodott hajtómű nagy bonyodalmakat okozott
A gép mintegy 5000 méteres magasságban üzemanyagot engedett le, majd biztonságosan visszatért és leszállt Dulles repülőtéren. A légitársaság közlése szerint az utasokat egy másik járattal szállítják tovább még aznap.
