irodaépület

Halálos tűz: sokan bennégtek a jakartai pokoli toronyban

Több mint tucatnyi halálos áldozata volt az indonéziai főváros egy hétemeletes irodaépületében kedden keletkezett tűznek – jelentette a Kompas TV helyi műsorszolgáltató. A rendőrség közlése szerint egyelőre 17 halálos áldozatot találtak, de sokaknak még nem sikerült kimenekülniük az épületből.
irodaépülettűzJakarta

Pokoli toronnyá vált egy hétemeletes irodaépület kedden Jakartában, ahol több mint egytucatnyian haltak meg, egészen pontosan 17 halálos áldozatot találtak az a tűzvészben.

Firefighters are seen at the scene where they have extinguished a fire that killed at least 20 people at a seven-storey building in central Jakarta on December 9, 2025. (Photo by SYNATRIA RESPATI / AFP), halál
Egyelőre 17 halálos áldozatot találtak a kiégett jakartai irodaházban
Fotó: SYNATRIA RESPATI / AFP

A helyi televízió által bemutatott felvételeken látható, hogy többtucatnyi tűzoltó segít az épület evakuálásában, és elhunytakat is visznek ki halottas zsákokban.

Az épületben a Terra Drone Indonesia irodái vannak. A cég bányászati és mezőgazdasági felhasználásra kínál légi megfigyelést végző drónokat. A jakartai székhelyű vállalkozás a japán Terra Drone Corporation támogatásával jött létre.

Az Origo a közelmúltban arról írt, hogy új fővárost kap a világ egyik legnagyobb országa.

 

