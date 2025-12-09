Halálos tűz: sokan bennégtek a jakartai pokoli toronyban

Pokoli toronnyá vált egy hétemeletes irodaépület kedden Jakartában, ahol több mint egytucatnyian haltak meg, egészen pontosan 17 halálos áldozatot találtak az a tűzvészben.

Egyelőre 17 halálos áldozatot találtak a kiégett jakartai irodaházban

Fotó: SYNATRIA RESPATI / AFP

A helyi televízió által bemutatott felvételeken látható, hogy többtucatnyi tűzoltó segít az épület evakuálásában, és elhunytakat is visznek ki halottas zsákokban.

Az épületben a Terra Drone Indonesia irodái vannak. A cég bányászati és mezőgazdasági felhasználásra kínál légi megfigyelést végző drónokat. A jakartai székhelyű vállalkozás a japán Terra Drone Corporation támogatásával jött létre.

