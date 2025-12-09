Halálos tűz: sokan bennégtek a jakartai pokoli toronyban

Több mint tucatnyi halálos áldozata volt az indonéziai főváros egy hétemeletes irodaépületében kedden keletkezett tűznek – jelentette a Kompas TV helyi műsorszolgáltató. A rendőrség közlése szerint egyelőre 17 halálos áldozatot találtak, de sokaknak még nem sikerült kimenekülniük az épületből.
Pokoli toronnyá vált egy hétemeletes irodaépület kedden Jakartában, ahol több mint egytucatnyian haltak meg, egészen pontosan 17 halálos áldozatot találtak az a tűzvészben.
A helyi televízió által bemutatott felvételeken látható, hogy többtucatnyi tűzoltó segít az épület evakuálásában, és elhunytakat is visznek ki halottas zsákokban.
Az épületben a Terra Drone Indonesia irodái vannak. A cég bányászati és mezőgazdasági felhasználásra kínál légi megfigyelést végző drónokat. A jakartai székhelyű vállalkozás a japán Terra Drone Corporation támogatásával jött létre.
