Életfogytiglant kapott a haláldoki, aki 12 betegével végzett

A 53 éves volt aneszteziológust pénteken mondták ki bűnösnek a kelet-franciaországi Besançonban, egy négy hónapig tartó tárgyalássorozat végén. A bíróság szerint Péchier kálium-kloridot és adrenalint juttatott a betegek infúziós zsákjaiba, ami szívleállást vagy súlyos vérzést idézett elő. A haláldoki áldozatai között volt egy négyéves gyermek, aki két szívmegállást élt túl egy rutin mandulaműtét során, valamint egy 89 éves beteg, aki már nem élte túl a beavatkozást, számolt be a megdöbbentő esetekről a bbc.com.

Frédéric Péchier, a haláldoki 12 emberrel végzett – Fotó: ARNAUD FINISTRE / AFP

A haláldoki hóhér és megmentő egy személyben?

A vád szerint Péchier szándékosan idézett elő életveszélyes helyzeteket, majd amikor a beteg összeomlott a műtőasztalon, ő maga lépett közbe „megmentőként”. Így próbálta hős orvosként feltüntetni magát kollégái előtt.

Ön Doktor Halál. Méregkeverő. Gyilkos. Szégyent hozott az egész orvostársadalomra. Ezt a klinikát temetővé változtatta

– mondta az ügyész a per során.

A hatóságok 2017-ben figyeltek fel az ügyre, amikor egy beteg infúziójában a normálisnál százszor nagyobb mennyiségű káliumot találtak. Az ezt követő vizsgálat során kiderült, hogy míg országosan 100 ezer altatásból egy végződik halálos szívrohammal, a Saint-Vincent klinikán ez az arány több mint hatszoros volt. Ráadásul a „megmagyarázhatatlan” vészhelyzetek eltűntek, amikor Péchier másik kórházban dolgozott, majd visszatértek, amikor újra megjelent. Amikor 2017-ben eltiltották az orvosi gyakorlattól, a halálesetek megszűntek.

Irigység és bosszú vezette?

Az ügyészség szerint az orvos személyes sérelmei miatt mérgezett: így akarta lejáratni azokat a kollégáit, akikkel konfliktusban állt. Sok esetben nem is ő volt az operáló altatóorvos, mégis korán bement a klinikára, hogy manipulálja az infúziókat. Amikor a beteg állapota romlott, ő „találta meg” a problémát, és rendelte el az ellenszert.

Péchier végig tagadta a vádakat, bár a tárgyalás során többször változtatta a vallomását. Egy ponton már azt mondta: elképzelhető, hogy volt egy mérgező az intézményben, de szerinte nem ő volt az. A bírósági pszichológus szerint Dr. Jekyll-Mr. Hyde féle kettős személyisége volt: kívülről tiszteletreméltó orvosnak tűnt, ám egy gyilkos lakozott benne. Két alkalommal ráadásul öngyilkosságot is megkísérelt elkövetni.

Az ítélet értelmében Péchier minimum 22 évet tölt majd börtönben, de gyakorlatilag élete végéig fogvatartják. Tíz napja van fellebbezni.

