Családi programnak indult, halálos baleset lett belőle

Egy szombat esti családi kikapcsolódás fordult tragédiába a floridai Port St. Lucie településen, amikor egy 6 éves kislány súlyos sérüléseket szenvedett egy gokartpályán történt ütközésben. A halálos baleset egy közkedvelt trambulin- és élményparkban történt, ahol a személyzet azonnal segítséget hívott, azonban a kislány életét végül nem sikerült megmenteni. A rendőrség és több hatóság is vizsgálja, hogyan történhetett a tragédia – tájékoztat az ABC News.

Halálos baleset: gokartozás közben vesztette életét egy 6 éves kislány

Fotó: Pexels

A tragédia részletei – hogyan történt a halálos baleset?

A Port St. Lucie-i rendőrséget szombaton nem sokkal 21 óra előtt riasztották az Urban Air Trampoline and Adventure Parkba, ahol a dolgozók egy gyermekkel történt súlyos balesetet jelentettek. A kislány egy gokarttal ütközött a pályán, sérülései pedig olyan súlyosnak bizonyultak, hogy helikopterrel kellett kórházba szállítani Fort Pierce-be.

A gyermek vasárnap belehalt sérüléseibe.

A hatóságok egyelőre nem közöltek további részleteket a sérülések jellegéről, mivel a nyomozás még folyamatban van.

Folyik a vizsgálat – több hatóság is bekapcsolódott

Halálos baleset esetén a rendőrség mellett a munkahelyi balesetekkel foglalkozó hatóság is vizsgálatot indít, mivel az eset szórakoztatóipari létesítményben történt. A park szóvivője közölte, hogy teljes mértékben együttműködnek a hatóságokkal, és mély részvétüket fejezték ki az áldozat családjának.

Hangsúlyozták:

a gyermekek biztonsága mindenek felett áll, és a létesítményt ideiglenesen bezárták.

A park és a közösség megrendülve reagált

Az Urban Air helyi központja számos élményelemet kínál – gokartpályát, trambulinparkot, lézerharcot és zipline-t –, ezért a tragédia különösen sokkolta a környéken élő családokat. A létesítmény vezetése szerint jelenleg minden erőforrásukat a nyomozás támogatására és az érintettek segítésére fordítják.

