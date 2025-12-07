Halálos tűzeset: 25 ember meghalt egy éjszakai klubban

Halálos tűzeset történt szombat éjfélkor az indiai Goa egyik éjszakai klubjában, ahol egy gázpalack robbanása után percek alatt elterjedtek a lángok. A tűz gyors terjedése miatt több ember csapdába került az épületben, köztük dolgozók és turisták. A hatóságok megkezdték a tragédia kivizsgálását.

Indiai rendőrök a halálos tűzeset után egy ájszakai klubb bejáratánál Fotó: - / AFP

Halálos tűzeset egy zsúfolt éjszakai klubban

A tragédia Goa tengerparti térségében, Indiában történt, ahol egy népszerű klubban szombat éjfélkor csaptak fel a lángok. A hatóságok szerint a tűzeset okai között egy konyhai gázpalack robbanása szerepel, amely után a lángok gyorsan beborították az egész épületet. Az áldozatok többsége a személyzetből került ki, de turisták is életüket vesztették, miután a tűz a kijáratok felé is átterjedt, csapdába ejtve többeket.

🔴 BREAKING | Goa Nightclub Tragedy – 23 Dead



A massive fire broke out at Birch by Romeo Lane in North Goa’s Arpora late Saturday night, killing 23 staff members trapped inside.

The blaze is suspected to have started in the kitchen, possibly triggered by a cylinder blast,… pic.twitter.com/cZvgsY0wVW — Bharathirajan (@bharathircc) December 6, 2025

Mi okozta a katasztrófát az indiai diszkóban?

A robbanás után az erős hő és a füst percek alatt megtöltötte az épületet, és több halálesetet füstmérgezés okozott. A tengerparti környéken sok szórakozóhely működik, így a tűz a diszkóban rövid idő alatt nagy riadalmat keltett. A mentőcsapatok órákig dolgoztak a romok átvizsgálásán, miközben hat sérültet stabil állapotban kórházba szállítottak.

Vizsgálat indult a katasztrófa felelőseinek megállapítására

A rendőrség hivatalos vizsgálatot indított annak tisztázására, hogyan alakulhatott ki ekkora diszkótűz, és betartották-e az előírt biztonsági szabályokat. A környéken történt tűzeset az indiai diszkóban komoly kérdéseket vetett fel, mivel a zsúfolt éjszakai klubokban gyakran minimálisak a menekülési útvonalak – írja a BBC.

🚨 Major Tragedy Strikes North Goa



A devastating cylinder explosion at a local club has claimed the lives of 25 people, including several tourists. The incident has left the community in deep shock and grief.



Prayers for the victims and their families.

Om Shanti 🙏#GoaTragedy… pic.twitter.com/v2Bd8f1yQa — Bharat Bytes 🇮🇳 (@BharatBytesBB) December 7, 2025

Halálos diszkótűz Észak-Macedóniában

Ahogy az Origo is beszámolt róla, súlyos diszkótragédia történt észak-macedóniai Kocsani városában vasárnapra virradóra, amelyben 59-en meghaltak és 155-en megsérültek.