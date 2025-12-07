Hírlevél
diszkótűz

Halálos tűzeset: 25 ember meghalt egy éjszakai klubban

3 órája
Olvasási idő: 6 perc
Szőrnyű diszkótragédia történt Indiában szombaton. Egy Goa városában lévő éjszakai szórakozóhelyen történt a halálos tűz, ami több ember ember életét is kioltotta. Eddig összesen 25 áldozatról tudunk. Megrázó részletek és videók.
Halálos tűzeset történt szombat éjfélkor az indiai Goa egyik éjszakai klubjában, ahol egy gázpalack robbanása után percek alatt elterjedtek a lángok. A tűz gyors terjedése miatt több ember csapdába került az épületben, köztük dolgozók és turisták. A hatóságok megkezdték a tragédia kivizsgálását.

Indiai rendőrök a halálos tűzeset után egy ájszakai klubb bejáratánál Police personnel stand guard outside a nightclub following a fire that broke out last midnight, in Goa on December 7, 2025. A fire that ripped through an Indian nightclub in the popular tourist resort region of Goa killed 25 people, the state's chief minister said on December 7. (Photo by AFP)
Indiai rendőrök a halálos tűzeset után egy ájszakai klubb bejáratánál Fotó: - / AFP

Halálos tűzeset egy zsúfolt éjszakai klubban

A tragédia Goa tengerparti térségében, Indiában történt, ahol egy népszerű klubban szombat éjfélkor csaptak fel a lángok. A hatóságok szerint a tűzeset okai között egy konyhai gázpalack robbanása szerepel, amely után a lángok gyorsan beborították az egész épületet. Az áldozatok többsége a személyzetből került ki, de turisták is életüket vesztették, miután a tűz a kijáratok felé is átterjedt, csapdába ejtve többeket.

Mi okozta a katasztrófát az indiai diszkóban?

A robbanás után az erős hő és a füst percek alatt megtöltötte az épületet, és több halálesetet füstmérgezés okozott. A tengerparti környéken sok szórakozóhely működik, így a tűz a diszkóban rövid idő alatt nagy riadalmat keltett. A mentőcsapatok órákig dolgoztak a romok átvizsgálásán, miközben hat sérültet stabil állapotban kórházba szállítottak.

Vizsgálat indult a katasztrófa felelőseinek megállapítására

A rendőrség hivatalos vizsgálatot indított annak tisztázására, hogyan alakulhatott ki ekkora diszkótűz, és betartották-e az előírt biztonsági szabályokat. A környéken történt tűzeset az indiai diszkóban komoly kérdéseket vetett fel, mivel a zsúfolt éjszakai klubokban gyakran minimálisak a menekülési útvonalak – írja a BBC.

Halálos diszkótűz Észak-Macedóniában

Ahogy az Origo is beszámolt róla, súlyos diszkótragédia történt észak-macedóniai Kocsani városában vasárnapra virradóra, amelyben 59-en meghaltak és 155-en megsérültek.

 

