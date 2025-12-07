Halálos tűzeset: 25 ember meghalt egy éjszakai klubban

Halálos tűzeset történt szombat éjfélkor az indiai Goa egyik éjszakai klubjában, ahol egy gázpalack robbanása után percek alatt elterjedtek a lángok. A tűz gyors terjedése miatt több ember csapdába került az épületben, köztük dolgozók és turisták. A hatóságok megkezdték a tragédia kivizsgálását.
Halálos tűzeset egy zsúfolt éjszakai klubban
A tragédia Goa tengerparti térségében, Indiában történt, ahol egy népszerű klubban szombat éjfélkor csaptak fel a lángok. A hatóságok szerint a tűzeset okai között egy konyhai gázpalack robbanása szerepel, amely után a lángok gyorsan beborították az egész épületet. Az áldozatok többsége a személyzetből került ki, de turisták is életüket vesztették, miután a tűz a kijáratok felé is átterjedt, csapdába ejtve többeket.
Mi okozta a katasztrófát az indiai diszkóban?
A robbanás után az erős hő és a füst percek alatt megtöltötte az épületet, és több halálesetet füstmérgezés okozott. A tengerparti környéken sok szórakozóhely működik, így a tűz a diszkóban rövid idő alatt nagy riadalmat keltett. A mentőcsapatok órákig dolgoztak a romok átvizsgálásán, miközben hat sérültet stabil állapotban kórházba szállítottak.
Vizsgálat indult a katasztrófa felelőseinek megállapítására
A rendőrség hivatalos vizsgálatot indított annak tisztázására, hogyan alakulhatott ki ekkora diszkótűz, és betartották-e az előírt biztonsági szabályokat. A környéken történt tűzeset az indiai diszkóban komoly kérdéseket vetett fel, mivel a zsúfolt éjszakai klubokban gyakran minimálisak a menekülési útvonalak – írja a BBC.
