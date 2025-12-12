Halálba ugrott egy férfi egy labda miatt — vérfagyasztó felvétel

A halálos zuhanás december 2-án történt Kuala Lumpurban, a Playa Racquet Club fedett sportközpontjában. A férfi a harmadik emeleten játszott, majd átmászott a pályát védő biztonsági korláton, hogy visszaszerezze a labdát. Egy védőhálóra ugrott, amely azonban a súlya alatt átszakadt, így több emeletet zuhant az alsó szintre – írja a FoxNews.

Egy elgurult labda, egy átmászás — a halálos zuhanás pillanatok alatt bekövetkezett. Fotó: dailymotion/Marca

Mi vezetett a halálos zuhanáshoz?

A biztonsági kamerák felvételein jól látható, ahogy a játékos a korláton átmászva a nyitott tér fölé kifeszített hálóra lép. A háló nem volt arra tervezve, hogy emberi testsúlyt elbírjon, ezért azonnal elszakadt.

A halálos zuhanás után a többi játékos azonnal a helyszínre sietett, ám a férfi életét már nem lehetett megmenteni.

A rendőrség közlése szerint az ügyet hirtelen halálesetként kezelik, idegenkezűségre utaló jel nem merült fel.

A sportközpont megszólalt

A Playa Racquet Club vezetése közleményben fejezte ki részvétét az áldozat családjának és barátainak. A nyilatkozat szerint a halálos zuhanás után együttműködnek a hatóságokkal, és felülvizsgálják a létesítmény biztonsági előírásait.

Egyre népszerűbb sport, egyre nagyobb kockázatok

Az eset újra ráirányította a figyelmet arra, hogy a többszintes sportlétesítményekben milyen fontos a megfelelő védelem. A halálos zuhanás nem játék közbeni ütközés miatt történt, hanem egy hétköznapi mozdulat vált végzetessé.

