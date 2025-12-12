Döbbenetes utolsó vacsorát kért egy halálsoron lévő elítélt

A halálsor az amerikai igazságszolgáltatás egyik legsúlyosabb és legellentmondásosabb intézménye, ahol az elítéltek éveket, akár évtizedeket töltenek kivégzésükre várva. A kivégzés előtti napok eseményeit, az utolsó vacsora lehetőségét és a végrehajtás módját minden államban részletes szabályok határozzák meg, mégis időről időre olyan esetek kerülnek a nyilvánosság elé, amelyek felkavarják a közvéleményt - írja a New York Post.

A halálsor intézménye évtizedek óta komoly vitákat vált ki az Egyesült Államokban

Fotó: Unsplash

Ki volt Stacey Humphreys és milyen bűncselekményt követett el?

Stacey Humphreys egy halálsoron lévő rab, akit kettős gyilkosság miatt ítéltek halálra. A bíróság megállapította, hogy két fiatal nőt rabolt ki majd megölte őket. A kivégzése előtti utolsó vacsorára egy rendkívül bőséges, magas kalóriatartalmú ételsort kért:

barbecue marhaszegyet, sertésbordát, szalonnás dupla sajtburgert, hasábburgonyát, salátát, kukoricakenyeret, buffalo csirkeszárnyakat, egy húsidő pizzát, valamint vaníliafagylaltot, amelyet két citrom-lime ízesítésű üdítővel kívánt elfogyasztani.

A büntetés-végrehajtási hatóságok közlése szerint a kérés belefért az állami szabályozás kereteibe, így az elítélt számára engedélyezték az utolsó étkezést a kivégzés végrehajtása előtt.

Mi volt a legextrémebb utolsó vacsora a halálsoron?

Az évek során számos kirívó eset látott napvilágot: többfogásos menük, hatalmas mennyiségű húsételek és cukros desszertek is szerepeltek már a kérések között. Az ilyen esetek gyakran váltanak ki felháborodást, különösen súlyos bűncselekmények elkövetőinél.

Mit kérhet egy halálsoron lévő rab utolsó vacsorára?

Az Egyesült Államokban az elítélt általában választhat egy utolsó étkezést, amelynek azonban költség- és beszerzési korlátai vannak. A kérésnek a börtönön belül elérhető alapanyagokra kell épülnie, és nem sértheti az intézmény szabályait.

Hogyan zajlik egy kivégzés az Egyesült Államokban?

A legtöbb államban halálos injekcióval hajtják végre az ítéletet. Az elítéltet egy speciálisan kialakított helyiségben rögzítik, majd több lépcsőben beadott vegyi anyagok okozzák az eszméletvesztést és a halált.