drogkartell

Nemzetközi botrány: amerikai támadás ölhetett meg egy ártatlan halászt

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Nemzetközi vizsgálatot kezdeményezett egy kolumbiai család, miután a férfi életét vesztette egy amerikai katonai támadásban. A halász halálát egy vitatott légicsapás okozta a Karib-tengeren.
A tragédia szeptember 15-én történt, amikor egy kolumbiai halász hajóját találat érte egy amerikai katonai művelet során. A család az Amerikaközi Emberi Jogi Bizottsághoz fordult, mert állításuk szerint a támadás jogellenes volt, és a célpontok személyazonosságát a parancs kiadásakor nem ismerték. A beadvány komoly nemzetközi figyelmet keltett – tájékoztat az ABC News.

halász - This screen grab from a video posted by US President Donald Trump on his Truth Social account on September 15, 2025, shows what President Trump says is US Military forces conducting a strike on a boat carrying alleged drug traffickers in the Caribbean Sea in the SOUTHCOM area of responsibility on Monday, September 15, 2025. The US military has destroyed at least two boats carrying a combined 14 people who were allegedly transporting drugs across the Caribbean this month, with Trump posting videos of the strikes on his Truth Social platform. (Photo by HANDOUT / US President Donald Trump's TRUTH Social account / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / US President Donald Trump's TRUTH Social account / HANDOUT"- HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Légifelvétel a katonai csapásról, melynek áldozata lett egy kolumbiai halász – háborús bűn merülhet fel
Fotó: HANDOUT / AFP / US President Donald Trump's TRUT

Halász az áldozatok között – súlyos vádak az Egyesült Államok ellen

A kolumbiai elnök szerint Carranza csupán sodródott, amikor a csapás érte, és semmilyen kapcsolatban nem állt drogcsempészettel

A család állítja: a támadás gyilkosság volt, amely sértette az ország szuverenitását.

Az amerikai oldal továbbra is azt állítja, hogy a hajó drogot szállított, ám bizonyítékokat nem mutattak be.

Vitatott műveletek: több tucat halálos áldozat

A szeptemberi eset óta több mint 20 katonai csapást hajtottak végre, és legalább 80 ember vesztette életét. Egyes jelentések szerint egy korábbi támadásnál a túlélőket is újabb csapás érte – 

ez szakértők szerint akár háborús bűncselekmény gyanúját is felveti.

