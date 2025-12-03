Nemzetközi botrány: amerikai támadás ölhetett meg egy ártatlan halászt

A tragédia szeptember 15-én történt, amikor egy kolumbiai halász hajóját találat érte egy amerikai katonai művelet során. A család az Amerikaközi Emberi Jogi Bizottsághoz fordult, mert állításuk szerint a támadás jogellenes volt, és a célpontok személyazonosságát a parancs kiadásakor nem ismerték. A beadvány komoly nemzetközi figyelmet keltett – tájékoztat az ABC News.

Légifelvétel a katonai csapásról, melynek áldozata lett egy kolumbiai halász – háborús bűn merülhet fel

Fotó: HANDOUT / AFP / US President Donald Trump's TRUT

Halász az áldozatok között – súlyos vádak az Egyesült Államok ellen

A kolumbiai elnök szerint Carranza csupán sodródott, amikor a csapás érte, és semmilyen kapcsolatban nem állt drogcsempészettel.

A család állítja: a támadás gyilkosság volt, amely sértette az ország szuverenitását.

Az amerikai oldal továbbra is azt állítja, hogy a hajó drogot szállított, ám bizonyítékokat nem mutattak be.

Vitatott műveletek: több tucat halálos áldozat

A szeptemberi eset óta több mint 20 katonai csapást hajtottak végre, és legalább 80 ember vesztette életét. Egyes jelentések szerint egy korábbi támadásnál a túlélőket is újabb csapás érte –

ez szakértők szerint akár háborús bűncselekmény gyanúját is felveti.

