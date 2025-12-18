Több mint 100 éve nem látott ragadozó bukkant fel – videó

Több mint száz év után tűnt fel újra a halásznyest Ohio egyik legismertebb parkjában. A ritka ragadozót egy vadkamera rögzítette a Cleveland Metroparks területén, a szakemberek szerint pedig a felvétel komoly természetvédelmi jelentőséggel bír. A halásznyest legutóbb az 1800-as években bukkant fel Cuyahoga megyében – számol be a Fox Weather.

Több mint 100 év után bukkant fel a halásznyest a parkban – Fotó: Pexels

Hogyan bukkant fel több mint 100 év után a halásznyest?

A Cleveland Metroparks egyik túraútvonala mentén elhelyezett vadkamera készítette a felvételt, amelyen egy halásznyest gyorsan átszalad a kamera előtt, majd egy pillanatra egyenesen belenéz az objektívbe.

A park tájékoztatása szerint ez az első hitelesen dokumentált észlelés a térségben több mint egy évszázad óta.

A halásznyest Ohio állam őshonos emlősfaja, amely elsősorban az állam északi területein él. A rejtőzködő életmódot folytató ragadozó a 19. század közepére szinte teljesen eltűnt a régióból, főként az élőhelyek átalakítása és a szabályozatlan csapdázás következtében.

Mit jelent a ritka ragadozó visszatérése?

A park szakemberei „rendkívül izgalmasnak” nevezték a felfedezést, kiemelve, hogy a halásznyest megjelenése egyértelműen jelzi a hosszú távú természetvédelmi és élőhely-helyreállítási programok sikerét.

Az erdők, vizes élőhelyek és vízfolyások védelme kulcsszerepet játszott abban, hogy a faj újra feltűnhetett a térségben.

A Cleveland Metroparks arra is felhívta a figyelmet, hogy az Ohioi Természeti Erőforrások Minisztériuma a halásznyest ma is különleges figyelmet igénylő fajként tartja számon. A mostani észlelés ezért nemcsak ritka természeti esemény, hanem fontos visszajelzés is arról, hogy a következetes természetvédelem kézzelfogható eredményeket hozhat.

