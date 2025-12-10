Új halmazállapotot fedeztek fel – Kutatók döbbenten állnak a felfedezés előtt

A Föld belső magját eddig szilárdnak hittük, ám a szeizmikus mérések azt mutatták, hogy sokkal puhább és rugalmasabb, mint a vas, amelyből felépül. A tudósok most kimutatták, hogy a mag különleges szuperionos halmazállapotban van: a vas szilárd marad, de a könnyebb elemek, például a szén, szinte úgy mozognak benne, mintha folyékony lennének. Ez a felfedezés teljesen új megközelítést ad a Föld mélyének működéséhez – tájékoztat a ScienceDaily.

Felfoghatatlan, mit találtak a Föld belsejében – ilyen halmazállapotot még nem láttak

Fotó: New Scientist / Pinterest

Miért különleges ez a halmazállapot?

A kutatás szerint a belső magban:

a vas rácsszerkezete szilárd ,

miközben a könnyű elemek gyorsan áramlanak benne ,

így az egész anyag „lágyabbnak” tűnik, mint egy hagyományos szilárd test.

Ez a szuperionos állapot megmagyarázza, miért lassabban terjednek ott a szeizmikus hullámok, és miért viselkedik a mag puhábbnak a vártnál.

A kutatók hogyan bizonyították be?

A laboratóriumban extrém körülményeket hoztak létre:

több mint 3 millió atmoszféra nyomást, 2600 °C körüli hőmérsékletet, dinamikus lövedékes kísérletekkel.

A vas–szén ötvözet ekkor átváltott a különleges szuperionos halmazállapotba, amely teljesen megfelelt a Föld belsejében mért adatoknak.

Mit jelent ez a Föld működésére nézve?

A szuperionos állapot:

magyarázza a szokatlan szeizmikus jelenségeket ,

szerepet játszhat a Föld mágneses terének fenntartásában ,

és új képet ad arról, hogy a bolygó belseje nem merev, hanem folyamatosan változó rendszer.

A kutatók szerint ez a felfedezés más bolygók belső szerkezetének megértésében is mérföldkő lehet.

