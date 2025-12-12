Harmadik világháború küszöbén? Ez a térkép mutatja, mi várna Nagy-Britanniára

Egy interaktív nukleáris térkép — amely városi környezetre vetíti ki a robbanások hatását — megmutatja, milyen pusztítással járna a harmadik világháború első hulláma az Egyesült Királyságban – írja a DailyStar.

A harmadik világháború esetén ilyen pusztítást okozhatna egy orosz nukleáris támadás a legvalószínűbb brit célpontoknál. Fotó: © Collection Roger-Viollet

Plymouth — a harmadik világháború egyik első csapása?

harmadik világháború esetén ilyen pusztítást okozhatna egy orosz nukleáris támadás a legvalószínűbb brit célpontoknál. Fotó: Nuclearsecrecy.com/OpenStreetMap

Plymouth, Nagy-Britannia legnagyobb haditengerészeti bázisa stratégiai célpontnak számít. A harmadik világháború során ide mért nukleáris csapás becslések szerint 133 510 ember azonnali halálát okozná, miközben a hő- és lökéshullám kilométereken át tarolná le a térséget.

Telford — rejtett katonai célpont a harmadik világháborúban

harmadik világháború esetén ilyen pusztítást okozhatna egy orosz nukleáris támadás a legvalószínűbb brit célpontoknál. Fotó: Nuclearsecrecy.com/OpenStreetMap

Telfordban található az egyik legfontosabb brit védelmi logisztikai központ. A szimuláció szerint a harmadik világháború idején ide mért csapás több mint 71 ezer halálos áldozattal járna, és a sugárzás hatása Anglia keleti régióit is elérné.

Barrow-in-Furness — nukleáris tengeralattjárók és végzetes következmények

harmadik világháború esetén ilyen pusztítást okozhatna egy orosz nukleáris támadás a legvalószínűbb brit célpontoknál. Fotó: Nuclearsecrecy.com/OpenStreetMap

Barrow-in-Furness az egyetlen brit város, ahol nukleáris tengeralattjárókat terveznek és építenek. A harmadik világháború során itt bekövetkező robbanás 54 ezer ember életét követelné, miközben Észak-Anglia jelentős része lakhatatlanná válna.

Mit jelentene mindez a harmadik világháborúban?

A három csapás összesített halálos áldozatainak száma 258 920 fő, ami jól mutatja, hogy a harmadik világháború nem frontvonalakról, hanem városok eltűnéséről szólna. A térképes szimuláció nem jóslat, hanem figyelmeztetés arra, milyen következményekkel járhat egyetlen geopolitikai döntés.

Hogy lehet túlélni egy atomtámadást?

A brit és az amerikai politikai világ enyhén szólva nem a háború azonnali befejezését követeli. Sőt, gyakran a háborús pszichózist fokozzák. Nukleáris támadás veszélye nincs, de az egyik legismertebb brit tudományos lap, csodák csodája, mégis valóságos kézikönyvet közölt, mit kell tenni ilyen esetben. Már ha lenne. Például ilyeneket írnak: ha közvetlenül lakóhelyünket éri nukleáris támadás, vagy a világ összes atombombáját egyszerre robbantják fel, nem sok esélyünk lesz a túlélésre. Szerintük viszont egy kisebb atomtámadás túlélése nem lehetetlen. Az IFL Science összeszedte, mi a teendő ilyen (soha be nem következő forgatókönyv) esetén. Megmutatjuk.