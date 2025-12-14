Megszólalt az orosz titkos adó – riadó a harmadik világháború miatt

A harmadik világháború lehetősége újra felmerült, miután az UVB–76 jelű, legendás orosz katonai rádióállomás az elmúlt napokban szokatlanul aktívvá vált. A brit Express szerint a rádióban elhangzó, értelmezhetetlen szavak és kifejezések sokakban globális konfliktus miatti félelmeket ébresztettek.

A Doomsday Radio megszólalása újra felerősítette a harmadik világháborúval kapcsolatos félelmeket.

Fotó: Unsplash

Miért kötik a harmadik világháború lehetőségét a Doomsday Radiohoz?

Az UVB–76 – amelyet évtizedek óta figyelnek katonai elemzők és amatőr rádióhallgatók – a múlt héten mintegy 15 különös üzenetet sugárzott.

A leadott szavak – például „перечница” (borsszóró), „опальный” (kegyvesztett) vagy „спинобаз” (nem létező szó, valószínűsíthető, hogy egy kód) – semmilyen ismert polgári vagy katonai kommunikációba nem illeszkednek.

A brit lap szerint a rádió feltűnően gyakran aktivizálódik globális válságok idején, ezért sokan úgy vélik, hogy az üzenetek kódolt figyelmeztetések lehetnek. Bár hivatalos megerősítés nincs, az adó titokzatossága évtizedek óta táplálja azokat az elméleteket, amelyek szerint vészhelyzeti vagy nukleáris forgatókönyvekhez kapcsolódhat.

Valóban a harmadik világháború előjele lehet mindez?

Szakértők óvatosságra intenek: az UVB–76 működésének pontos célja továbbra sem ismert, és a korábbi aktivitások sem vezettek közvetlen katonai eszkalációhoz. Ugyanakkor tény, hogy a rádió az elmúlt napokban olyan szavakat sugárzott, amelyek korábban soha nem hangzottak el az adásban.

A bizonytalanság önmagában is erősíti a félelmeket, különösen egy olyan nemzetközi környezetben, ahol egyszerre több geopolitikai válság is zajlik. Ezért a Doomsday Radio újabb megszólalása sokak számára nem pusztán technikai furcsaság, hanem baljós jel.