Történelmi leletre bukkantak, a régészeknek a szavuk is elállt

Rendkívüli

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Régészek egy hatalmas, királyi központra utaló épületegyüttest tártak fel Észak-Angliában. A leletek kapcsolatba hozhatók II. Harold angol király egykori birtokaival. A feltárás során találtak egy tornyot, illetve egy hatalmas csarnok és egy kisebb épület maradványait is – utóbbi sörházként működhetett.
haroldrégészeti leletkirálymaradvány

Történelmi értékű régészeti lelet került elő Észak-Angliában. II. Harold angol királyhoz kapcsolódó épület maradványait tárták fel Skipsea közelében. A régészek egy hatalmas csarnok és egy torony részeit találták meg – írja a DailyMail

II. Harold angol király különleges csarnokát találhatták meg
II. Harold angol király különleges csarnokát találhatták meg 

II. Harold 1066-ban, a hastingsi csatában vesztette életét Hódító Vilmossal szemben. 

A feltárt terület egykor II. Harold angol király tulajdonában állt

A régészek egy hatalmas facsarnokot, egy tornyot és egy ház maradványait is megtalálták, ahol sört főzhettek. Ezek mind arra utalnak, hogy a hely egy gazdag és előkelő központ volt. 

A régészek bizonyítékot egyelőre még nem találtak arra, hogy II. Harold angol király személyesen ellátogatott volna a most feltárt épülethez, azonban a leletek alapján az biztos, hogy a terület egykor királyi központ lehetett. 

