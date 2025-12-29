Történelmi leletre bukkantak, a régészeknek a szavuk is elállt

Történelmi értékű régészeti lelet került elő Észak-Angliában. II. Harold angol királyhoz kapcsolódó épület maradványait tárták fel Skipsea közelében. A régészek egy hatalmas csarnok és egy torony részeit találták meg – írja a DailyMail.

II. Harold 1066-ban, a hastingsi csatában vesztette életét Hódító Vilmossal szemben.

A feltárt terület egykor II. Harold angol király tulajdonában állt

A régészek egy hatalmas facsarnokot, egy tornyot és egy ház maradványait is megtalálták, ahol sört főzhettek. Ezek mind arra utalnak, hogy a hely egy gazdag és előkelő központ volt.

A régészek bizonyítékot egyelőre még nem találtak arra, hogy II. Harold angol király személyesen ellátogatott volna a most feltárt épülethez, azonban a leletek alapján az biztos, hogy a terület egykor királyi központ lehetett.

Megdöbbentő felfedezés az Ararát-hegynél

Évtizedek óta foglalkoztatja a kutatókat és a hívőket a kérdés, vajon valós eseményeken alapul-e a bibliai özönvíz története. Noé bárkája most ismét a figyelem középpontjába került, miután régészeti leletek kerültek elő a legendás helyszín közelében.

Egy törökországi geológiai képződményt feltáró csoport olyan kőzet- és talajmintákat vizsgált, amelyekről úgy vélik, hogy Noé bárkájának maradványait tartalmazzák. A projekt 2021-ben kezdődött és jelenleg is tart, de az első elemzések alapján a mintákban agyagos és tengeri anyagokat, valamint tengeri élőlényeket találtak.