Áttörés a halálos kór ellen: egyetlen lélegzet mindent eldönthet

Egy klinikai vizsgálatban olyan légzési tesztet fejlesztenek most, amely képes lehet a hasnyálmirigyrák korai stádiumban történő felismerésére, még a tünetek megjelenése előtt.

Áttörést jelenthet a hasnyálmirigyrák korai felismerésében ez a szerkezet

Fotó: pancreaticcancer.org.uk

A kutatás során 6 ezer embert toboroznak az Egyesült Királyságban, és a résztvevők kilélegzett levegőjét elemezik. A szakemberek olyan különleges vegyületeket keresnek, amelyek a szervezetben már jelen lévő rákos folyamatokra utalnak – írja az NY Post.

A hasnyálmirigyrák különösen veszélyes

Az alkoholszondához hasonló szerkezet érzékeli a leheletben felszabaduló vegyi anyagokat, az illékony szerves vegyületeket, amelyek rákos megbetegedésekre utalhatnak.

A hasnyálmirigyrák különösen veszélyes, mert a legtöbb esetet csak előrehaladott stádiumban fedezik fel, amikor a túlélés esélye nagyon alacsony.

A betegség korai tünetei gyakran általános panaszoknak tűnnek, például fáradtság, emésztési zavar vagy hátfájás, ezért a diagnózis gyakran késik.

Gyors és olcsó megoldás lehet

Az új légzési teszt előnye, hogy gyors, olcsó és kevésbé megterhelő lehet a hagyományos vizsgálatoknál. Ha a módszer sikeres lesz, a kutatók szerint a jövőben akár háziorvosi rendelőkben is alkalmazható rutinszűrésként, ami jelentősen javíthatja a betegek túlélési esélyeit. A kutatás óriási siker lehet a hasnyálmirigyrák elleni harcban, valódi áttörést jelenthet, és reményt adhat a betegeknek világszerte.