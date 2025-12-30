Nullára csökkent a látótávolság: több tucat autó ütközött – videó

2025. december 30-án, hétfőn az Egyesült Államokban, Michigan állam Detroit városának északi részén a havazás és az erős széllökések rendkívül veszélyes közlekedési körülményeket teremtettek. Az észak felé vezető I–75-ös autópályán, a McNichols úti lehajtó közelében több tucat jármű ütközött össze egy hózápor idején – írja a Yahoo News.

Nullára csökkent a látótávolság a havazás miatt

Fotó: Ilias Saltidis / Pexels

A hatóságok szerint a látótávolság hirtelen nullára csökkent, amit a helyszínen tartózkodók „white-out” jelenségként azaz „vakító fehérségként” írtak le.

Járművek tucatjai érintettek

A beszámolók alapján három kamion és legalább húsz személyautó volt érintett a tömegbalesetben.

A Michigan State Police szerint nem egyetlen nagy karambol történt, hanem több kisebb baleset láncolata alakult ki.

A teljes északi pályaszakaszt lezárták, a mentéshez speciális vontató járműveket is be kellett vetni.

Havazás és hózáporok bénították meg a térséget

A közlekedési hatóság (MDOT) közlése szerint a bal és jobb sávok, valamint a leállósávok is járhatatlanná váltak. A torlódás több kilométer hosszan húzódott, a mentési és helyreállítási munkák órákon át tartottak.

Nemcsak az utak, a légi közlekedés is érintett

A hóvihar miatt áramkimaradások is előfordultak a térségben, emellett több járat késéssel indult vagy teljesen törlésre került a Romulus városában található Metropolitan repülőtéren.

A hatóságok továbbra is arra kérik az autósokat, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek, és lehetőség szerint halasszák el az utazást a szélsőséges időjárási körülmények idején.

