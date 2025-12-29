Halálos veszélybe került egy magyar turista – mentőhelikoptert hívtak a hegyekbe

2025. december 27-én, szombaton a Magas-Tátrában, a Mengusfalvi-völgy térségében riasztották a Hegyi Mentőszolgálatot (HZS), miután lengyel turisták segélykiáltásokat hallottak a hegyoldalból. A hegyimentés során derült ki, hogy egy 21 éves magyar állampolgár rekedt egy sziklapilléren a Nagy-Békás-tó közelében, egy olyan szakaszon, amely a téli időszakban hivatalosan le van zárva a túrázók elől – írja a Paraméter.

Egy rossz lépés, és jött a mentőhelikopter – drámai hegyimentés a Tátrában

Fotó: Pixabay / Pexels

A fiatal férfi jelzett turistaúton kívül haladt, hegymászó-felszerelés nélkül, és olyan nehéz terepre jutott, ahonnan önerőből már nem tudott biztonságosan továbbhaladni.

Hegyimentés helikopterrel a sziklapillérről

A helyszínen egy másik hegymászó elsőként megpróbált segítséget nyújtani a bajba jutott turistának, azonban a kedvezőtlen időjárási és terepviszonyok miatt nem tudta őt megfelelően biztosítani.

A kialakult helyzet miatt a Hegyi Mentőszolgálat légi mentést rendelt el.

A mentőhelikopter személyzete a turista közelében ereszkedett le, ahol a hegyimentők elsősegélyben részesítették a fiatalembert. A férfit ezután a helikopter alá függesztve emelték ki a veszélyes területről, majd egy közbenső leszállást követően a Csorba-tónál húzták fel a fedélzetre.

Sérülés nélkül szállították kórházba

A sikeres mentést követően a magyar turistát Ótátrafüredre (Starý Smokovec) szállították további kivizsgálás céljából. A Hegyi Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a fiatal férfi az eset során nem szenvedett sérülést.

Az eset ismét ráirányítja a figyelmet arra, milyen komoly veszélyeket rejthet a téli hegyvidéki túrázás megfelelő felszerelés és engedélyezett útvonalak használata nélkül.

