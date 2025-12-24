Felháborítóan szexi videóba forrósítja fel a karácsonyt a szexi színésznő

Helen Flanagan idén karácsonykor is bebizonyította, miért tartják az ünnepi időszak egyik legszexibb sztárjának. A színésznő önbizalomtól sugárzó pózai és látványos szettjei pillanatok alatt a figyelem középpontjába kerültek.

A szexi Helen Flanagan Fotó: KEITH MAYHEW / NurPhoto

Szexi Mikulás jelmezben mutogatja bájait

A szexi színésznő piros-fehér, ünnepi fehérneműben mutatta meg bomba alakját, miközben játékos, mégis dögös stílusban pózolt a kamera előtt. A csipkés részletek, a merész kivágások és a Mikulás-hangulatú kiegészítők csak tovább fokozták a hatást.

A 35 éves színésznő a merész felvételekkel nemcsak a rajongókat lepte meg. A fotók és videók sokak szerint egyértelmű üzenetet is hordoznak volt párja számára: Helen Flanagan magabiztosabb és felszabadultabb, mint valaha – számolt be az év fontos eseményéről a Daily Mail.

helen Flanagan szexi karácsonyi ruciban vadítja fel a hőfokot Forrás: hjgflanagan/instagram

