Hatalmas áttörés: 15 perces hepatitis C-tesztet mutattak be

A világ jelenleg leggyorsabb PCR-alapú hepatitis C-tesztjét fejlesztették ki amerikai kutatók, akik teljes vérmintával működő megoldást hoztak létre. A független laborok 100%-os egyezést mutattak ki a kereskedelmi platformokkal, ami igazolja az új módszer pontosságát. A gyors diagnózis a vírus terjedésének megfékezésében kulcsfontosságú, hiszen a fertőzés világszerte körülbelül 50 millió embert érint.

Egy új teszt villámgyorsan kideríti, hogy hepatitis C-fertőzése van-e (illusztráció) Fotó: SHERRY YATES YOUNG/SCIENCE PHOTO / SYO

Miért fontos a hepatitis C gyors tesztelése?

A hepatitis C ma már 8–12 hetes gyógyszeres kezeléssel teljes mértékben gyógyítható, ám a lassú diagnosztikai folyamat sok beteget eltántorít a terápiától. A jelenlegi rendszerek gyakran kétlépcsősek és laborháttérhez kötöttek, így az eredmény akár napokkal vagy hetekkel később érkezik meg.

A kutatók szerint ez az egyik fő oka annak, hogy a fertőzöttek jelentős része nem kap időben kezelést, és emiatt nő a szövődmények kockázata.

A Northwestern fejlesztése mindössze 15 perc alatt szolgáltat pontos eredményt, így a beteg már az első viziten megkaphatja a kezelési tervét. A módszer független elemzése, amelyet a Johns Hopkins szakemberei végeztek, megerősítette a teszt megbízhatóságát. A gyorsított diagnózis különösen olyan környezetekben lehet döntő, ahol a jelenlegi, akár 40–60 perces gyorstesztek is túl hosszúak. Ez az eredmény közelebb visz a WHO céljához, amely 2030-ra szeretné felszámolni a betegséget.

Mit jelenthet mindez a jövőre nézve?

Az új eszköz nemcsak tudományos áttörés, hanem gyakorlati előrelépés is: egyszerűbbé és elérhetőbbé teszi a tesztelést a világ számos régiójában. A leggyorsabb hepatitis C-tesztje jelentősen növelheti azok számát, akik még időben megkezdik a gyógykezelést. A szakemberek szerint ez a fejlesztés kulcsfontosságú lehet a fertőzés globális visszaszorításában és a halálozás mérséklésében – állítja a Sciencedaily.com oldalán megjelent cikk.

Hepatitisszel és más veszélyes vírusokkal fertőzött majmok szabadultak el

A hatóságok napokig tartó keresés után végül mindegyik szökött példányt elfogták, köztük azokat is, amelyek veszélyes vírust hordoztak. A lakosok aggódva figyelték, vajon elindul-e egy „majomvírus”-járvány, amely valóban egy apokaliptikus fikcióra emlékeztetett volna.